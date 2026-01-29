Европейският комисар по разширяването: Влизането на Украйна в ЕС през 2027 година не е само желание на Зеленски

Много държави-членки на Европейския съюз са нетърпеливи Украйна да получи членство в ЕС възможно най-скоро. Следователно това не е само желанието на украинския президент Володимир Зеленски. Това заяви европейският комисар по въпросите на съседството и разширяването Марта Кос на брифинг преди заседанието на Съвета на ЕС на ниво министри на външните работи в Брюксел, предава УНИАН.

- Реклама -

По-конкретно, тя беше попитана дали вярва, че желанието на президента Володимир Зеленски Украйна да се присъедини към Европейския съюз до 2027 г. ще се осъществи.

„Да, това е не само негово желание, но и мое желание, както и желанието на много държави-членки. Но ще видим кога това ще стане възможно“, отбеляза Кос.

В същото време тя припомни, че процесът на получаване на членство зависи от прилагането на всички фундаментални реформи. „В противен случай страната няма да се развива нито демократично, нито икономически“, добави Кос.

Тя отбеляза, че се работи с много държави-членки и екипи в Брюксел, за да се даде възможност за възможно най-бързо интегриране на Украйна в Европейския съюз.

Както обясни Кос, ЕС ще обсъди как може да допринесе за осигуряване на мир за Украйна. По-конкретно, това се отнася до това какво ще направи блокът, ако се установи мир.

„Говоря за възстановяване. Ще обсъдим план за просперитет. Този документ за просперитет се основава на два компонента. Първо, признаване на важността на процеса на присъединяване, основан на всички реформи. И второ, без инвестиции няма да има възстановяване. Това означава, че чрез процеса на реформи ще можем да създадем правна сигурност за инвестициите, които да дойдат в Украйна“, подчерта Кос.

Тя отбеляза, че подобна система е доказала своята ефективност по време на предишни етапи на разширяване на ЕС. След като инвестициите са били привлечени, е дошло време да се предприемат стъпки към икономически растеж.

„Някои страни, които се присъединиха към Европейския съюз през 2004 г., утроиха икономиките си. И ние искаме да направим същото с Украйна“, подчерта Кос.