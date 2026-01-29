НА ЖИВО
          Еврото става единствено платежно средство от 1 февруари 2026 г.

          29 януари 2026 | 12:45 270
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          От 1 февруари 2026 г. еврото ще бъде единственото законно платежно средство в Република България, съобщиха от пресцентъра на Комисия за защита на потребителите. С тази дата левът престава да се използва за разплащания, а всички плащания за стоки, услуги и задължения ще се извършват само в евро.

          КНСБ: Необходимият нетен месечен доход за издръжка за един работещ е 799 евро

          Потребителите ще бъдат длъжни да плащат единствено в евро, а търговците – да приемат плащания и да връщат ресто само в евро. Възможността за разплащане в двете валути изтича на 31 януари 2026 г.

          Съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България, двойното обозначаване на цените в лева и евро остава задължително до 8 август 2026 година. С цел безпроблемно протичане на процеса, от КЗП препоръчват търговците да осигурят достатъчно количество евромонети.

          Търговци, които не спазват изискванията за двойно обозначаване, коректно превалутиране, прозрачно ценообразуване или други разпоредби на закона, ще бъдат санкционирани от КЗП и останалите контролни органи.

          Как се движат цените месец след приемането на еврото в България

          Комисията ще продължи засилените проверки за необосновано повишаване на цените. При установяване на такова нарушение, търговците разполагат с пет работни дни, за да представят икономическа обосновка за увеличението.

          От КЗП апелират гражданите да продължат да подават сигнали и жалби – чрез горещия телефон 0700 11 122, на място в офисите на комисията, през официалния сайт kzp.bg или чрез мобилното приложение на институцията.

          КНСБ: Необходимият нетен месечен доход за издръжка за един работещ е 799 евро КНСБ: Необходимият нетен месечен доход за издръжка за един работещ е 799 евро

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Пожар изпепели къща край Черни Вит, издирват двама възрастни обитатели

          Десислава Димитрова -
          Пожар е избухнал в къща в землището на тетевенското село Черни Вит, разположена в отдалечен и труднодостъпен район без пътна връзка.
          Правосъдие

          Родители съдят Meta, YouTube и TikTok за вреди върху психиката на децата им

          Росица Николаева -
          Родители, тийнейджъри и просветни организации съдят най-големите компании за социални мрежи в света, обвинявайки технологичните гиганти, че умишлено са проектирали продуктите си така, че...
          Политика

          ЕКШЪН В ЗАЛАТА: „Възраждане“ и АПС стигнаха почти до бой (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          За пореден път работата на 51-ото Народно събрание беше прекъсната заради остър словесен сблъсък между депутати, който за малко не прерасна във физическа разправа....
