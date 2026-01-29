Еврото става единствено платежно средство от 1 февруари 2026 г.

От 1 февруари 2026 г. еврото ще бъде единственото законно платежно средство в Република България, съобщиха от пресцентъра на Комисия за защита на потребителите. С тази дата левът престава да се използва за разплащания, а всички плащания за стоки, услуги и задължения ще се извършват само в евро.

Потребителите ще бъдат длъжни да плащат единствено в евро, а търговците – да приемат плащания и да връщат ресто само в евро. Възможността за разплащане в двете валути изтича на 31 януари 2026 г.

Съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България, двойното обозначаване на цените в лева и евро остава задължително до 8 август 2026 година. С цел безпроблемно протичане на процеса, от КЗП препоръчват търговците да осигурят достатъчно количество евромонети.

Търговци, които не спазват изискванията за двойно обозначаване, коректно превалутиране, прозрачно ценообразуване или други разпоредби на закона, ще бъдат санкционирани от КЗП и останалите контролни органи.

Комисията ще продължи засилените проверки за необосновано повишаване на цените. При установяване на такова нарушение, търговците разполагат с пет работни дни, за да представят икономическа обосновка за увеличението.

От КЗП апелират гражданите да продължат да подават сигнали и жалби – чрез горещия телефон 0700 11 122, на място в офисите на комисията, през официалния сайт kzp.bg или чрез мобилното приложение на институцията.