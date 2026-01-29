Фабио Куартараро сменя Ямаха с Хонда

Първата трансферна бомба в MotoGP за сезон 2027 вече е факт, след като световният шампион за 2021 година Фабио Куартараро е подписал двугодишен договор с Хонда.

- Реклама -

Информацията е на motorsport.com, а ако тя се потвърди, това би означавало, че Куартараро ще се раздели с другия японски производител – Ямаха, с който той се състезава от дебюта си в кралския клас през 2019 година насам. Първоначално французинът бе част от сателитния екип на Петронас, а през 2021 година премина в заводския екип и спечели световната титла.

След това обаче последва отстъпление от страна на Ямаха, която няма победа от средата на сезон 2022 насам. През цялото това време Куартараро не пестеше критики към своя отбор за липсата на напредък, дори и след разработването на изцяло новия V4 мотоциклет.

Изглежда обаче и тези усилия на Ямаха не са били достатъчни, за да бъде убеден Куартараро да остане в отбора и след края на сезон 2026. Неговият трансфер в Хонда ще означава, че един измежду Жоан Мир и Лука Марини ще трябва да си търси нов отбор за следващата година.

Засега обаче избор има, тъй като голяма част от пилотите в кралския клас са с изтичащи договори в края на предстоящия сезон 2026. Още предварителните прогнози сочеха, че Куартараро ще бъде един от ключовете на пазара на пилотите в кралския клас, кой всички очакваха да избухне още в началото на 2026 година, което се и случи.