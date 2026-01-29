Фридрих Мерц посочи три точки, които ще направят ЕС държава

Европа трябва да се научи да говори езика на държавната политика, ако иска да постигне целите си, заяви германският канцлер Фридрих Мерц в реч пред Бундестага.

„Ще можем да се възползваме от тази привлекателност и самочувствие и ще можем поне частично да реализираме визията си в света, само ако самите ние се научим да говорим езика на държавната политика, ако самите ние станем европейска държава“, заяви той.

Канцлерът очерта три точки, които според него могат да направят ЕС сила: укрепване на европейската сигурност и продължаване на подкрепата за Украйна; повишаване на конкурентоспособността на европейската икономика; и поддържане на сплотеността в ЕС.