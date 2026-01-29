Георги Кадиев: Ясно, че трябва да е Гюров, всички други са от котилото на Пеевски

Георги Кадиев, бивш зам.-министър на финансите, бивш депутат от БСП, Фейсбук

У нас, ако корупцията беше състезател по борба, щеше да има повече олимпийски титли от Карелин.

Откак се помня, всички се борят с нея и тя все побеждава. БОРКОР, КПКОНПИ, КОНПИ, Комисия за борба с корупцията, ДАНС, МАНС, и т.н., и т.н., и нищо. Сега депутатите закриха поредното недоносче, преди дори още да е започнало работа. Най-големият развъдник на корупция са еврофондовете, там се краде „с 200“, както викаше Борисов. Затова закрийте и тези дирекции и отдели.

Също у нас, в интервю за Карбовски Борисов вика за среща с Хилари Клинтън: „Седя аз, гемиите ми потънали, защото косата й на кок, и чакам да чуя какво ще каже.“ И това, понеже някой си му казал „ако косата й е пусната, всичко е наред, ако е на кок- лошо“. Ей такава ни е външната политика, после кметовете що ръсели пътищата със захар против уроки.

Също у нас, безсмисленият кастинг за премиер продължава. То е ясно, че трябва да е Гюров, всички други са от котилото на Пеевски. БСП предадоха Мая Манолова за омбудсман и гласуваха за сегашния омбудсман, продукт на Борисов и Пеевски. Сега можеха да имат и премиер. Късогледо, недалновидно и най-вече продажно поведение. Да си берат плодовете.