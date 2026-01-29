НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 29.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Георги Киряков: Да изчакаме да видим хората, които ще участват в листите на Радев

          Зрителният ъгъл на Радев по отношение на икономиката е изкривен

          29 януари 2026 | 09:35 250
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          „Радев е от политиците, играли активна роля, опозиционна роля на редица управления, които считат членството на България изобщо в Европейския съюз, не само в Шенген и в еврозоната, като проблематично. Той е от хората, които защитава индиректно и директно понякога тезите, че всъщност Европа е слаба, че членството ни в Европейския съюз може да ни навреди като държава, че отнема от суверенитета ни.

          - Реклама -

          Това заяви политологът Георги Киряков в предаването „България, Европа и светът на фокус“ на Радио „Фокус“.

          Според него зрителният му ъгъл по отношение на икономиката е много изкривен.

          Тук е много важно какви детайли ще има зад всички тези негови изказвания, свързани с икономиката. Дали ще подкрепи оставането на сегашния Плосък данък или ще подкрепи прогресивно данъчно облагане, дали ще засили контрола върху сивия сектор, дали ще успее да задейства институциите, свързани с данъчните измами, т.е. с предотвратяването на данъчните измами“.

          По думите му, трябва да се изчака да се видят хората, които ще застанат зад проекта му, които ще подкрепят проекта му, които ще участват в листите му. И ако сред тях има представители на олигархията, няма да има борба с нея. Киряков смята, че просто ще има прегрупиране на олигархичния модел.

          И прегрупиране на интереси, прегрупиране на ресурси финансови, икономически и всякакви“, добави политологът.

          Той смята, че политиката на Радев като партиен лидер е енигма, защото сега стъпва на партийния терен.

          Той играеше ролята на опозиция, партийна включително, единствено и само когато ставаше въпрос за интересите, неговите и на президентската институция, и когато ставаше въпрос единствено и само за корупцията и за антикорупционния модел, който той би предложил на българските граждани.

          Може би съвсем умишлено се опитва да подведе своите избиратели бъдещи, не е толкова лесно да се пребори този модел.

          Защото има много сериозно окопаване в ключови институции за държавата от страна на статуквото, което той ще трябва да бори по някакъв начин. И ако няма мнозинство в следващия парламент неговата партия, няма как да се пребори с този модел и с това окопаване в тези институции“, обясни политологът.

          „Радев е от политиците, играли активна роля, опозиционна роля на редица управления, които считат членството на България изобщо в Европейския съюз, не само в Шенген и в еврозоната, като проблематично. Той е от хората, които защитава индиректно и директно понякога тезите, че всъщност Европа е слаба, че членството ни в Европейския съюз може да ни навреди като държава, че отнема от суверенитета ни.

          - Реклама -

          Това заяви политологът Георги Киряков в предаването „България, Европа и светът на фокус“ на Радио „Фокус“.

          Според него зрителният му ъгъл по отношение на икономиката е много изкривен.

          Тук е много важно какви детайли ще има зад всички тези негови изказвания, свързани с икономиката. Дали ще подкрепи оставането на сегашния Плосък данък или ще подкрепи прогресивно данъчно облагане, дали ще засили контрола върху сивия сектор, дали ще успее да задейства институциите, свързани с данъчните измами, т.е. с предотвратяването на данъчните измами“.

          По думите му, трябва да се изчака да се видят хората, които ще застанат зад проекта му, които ще подкрепят проекта му, които ще участват в листите му. И ако сред тях има представители на олигархията, няма да има борба с нея. Киряков смята, че просто ще има прегрупиране на олигархичния модел.

          И прегрупиране на интереси, прегрупиране на ресурси финансови, икономически и всякакви“, добави политологът.

          Той смята, че политиката на Радев като партиен лидер е енигма, защото сега стъпва на партийния терен.

          Той играеше ролята на опозиция, партийна включително, единствено и само когато ставаше въпрос за интересите, неговите и на президентската институция, и когато ставаше въпрос единствено и само за корупцията и за антикорупционния модел, който той би предложил на българските граждани.

          Може би съвсем умишлено се опитва да подведе своите избиратели бъдещи, не е толкова лесно да се пребори този модел.

          Защото има много сериозно окопаване в ключови институции за държавата от страна на статуквото, което той ще трябва да бори по някакъв начин. И ако няма мнозинство в следващия парламент неговата партия, няма как да се пребори с този модел и с това окопаване в тези институции“, обясни политологът.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Самоубийството на Билгин: През 2024 г. той споделя с експерти от МОН за тормоза, учителката е жена на бивш кмет от ДПС

          Росица Николаева -
          Само няколко дни след самоубийството на 18-годишния Билгин Алишев в Нова махала страх е сковал жителите на баташкото село. По принцип приветливите и разговорливи...
          Общество

          Столичната община спря строежа край Боянското блато

          Десислава Димитрова -
          Във връзка с казуса около Боянското блато, на 28 януари Васил Терзиев издаде заповед за незабавно прекратяване на строителните дейности в тамошен имот.
          България

          Бащата на Сияна: Разследването на вчерашната катастрофа е по всички правила

          Катя Илиева -
          Поздравявам прокуратурата за категоричната решителност
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions