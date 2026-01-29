Георги Киряков: Да изчакаме да видим хората, които ще участват в листите на Радев

„Радев е от политиците, играли активна роля, опозиционна роля на редица управления, които считат членството на България изобщо в Европейския съюз, не само в Шенген и в еврозоната, като проблематично. Той е от хората, които защитава индиректно и директно понякога тезите, че всъщност Европа е слаба, че членството ни в Европейския съюз може да ни навреди като държава, че отнема от суверенитета ни.„

- Реклама -

Това заяви политологът Георги Киряков в предаването „България, Европа и светът на фокус“ на Радио „Фокус“.

Според него зрителният му ъгъл по отношение на икономиката е много изкривен.

„Тук е много важно какви детайли ще има зад всички тези негови изказвания, свързани с икономиката. Дали ще подкрепи оставането на сегашния Плосък данък или ще подкрепи прогресивно данъчно облагане, дали ще засили контрола върху сивия сектор, дали ще успее да задейства институциите, свързани с данъчните измами, т.е. с предотвратяването на данъчните измами“.

По думите му, трябва да се изчака да се видят хората, които ще застанат зад проекта му, които ще подкрепят проекта му, които ще участват в листите му. И ако сред тях има представители на олигархията, няма да има борба с нея. Киряков смята, че просто ще има прегрупиране на олигархичния модел.

„И прегрупиране на интереси, прегрупиране на ресурси финансови, икономически и всякакви“, добави политологът.

Той смята, че политиката на Радев като партиен лидер е енигма, защото сега стъпва на партийния терен.

„Той играеше ролята на опозиция, партийна включително, единствено и само когато ставаше въпрос за интересите, неговите и на президентската институция, и когато ставаше въпрос единствено и само за корупцията и за антикорупционния модел, който той би предложил на българските граждани.

Може би съвсем умишлено се опитва да подведе своите избиратели бъдещи, не е толкова лесно да се пребори този модел.

Защото има много сериозно окопаване в ключови институции за държавата от страна на статуквото, което той ще трябва да бори по някакъв начин. И ако няма мнозинство в следващия парламент неговата партия, няма как да се пребори с този модел и с това окопаване в тези институции“, обясни политологът.