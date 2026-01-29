Гешева: Опитът за преврат в Китай по време на очаквано нападение над Иран – абсолютно нарочно съвпадение

Геополитическият анализатор Анастасия Гешева публикува остър и обширен коментар в социалната мрежа Facebook, в който прави връзка между напрежението около Иран, вътрешните процеси в Китай, ролята на Русия в Близкия изток и действията на САЩ и Европейския съюз. Според нея светът навлиза в изключително опасна фаза, в която Западът все по-отчетливо губи стратегическа инициатива.

„Опит за преврат в Китай точно по време на очаквано нападение над Иран е абсолютно нарочно съвпадение, което е ясно какво цели – сваляне на властта и в двете държави."

По думите ѝ подобен сценарий вече е бил изпробван и срещу Русия, но без успех.

„В Русия не успяват. Сигурна съм, че и Тръмп е опитал да свали Путин – все пак се пробва да го убие почти официално.“

Гешева изразява увереност, че и китайският президент ще устои на натиска, въпреки информационното затъмнение.

„В Китай, въпреки почти пълното информационно затъмнение, е сигурно, че Си ще оцелее в опита за преврат и тогава на Тръмп ще му се стъжни.“

Анализаторът подчертава, че ако и върховният лидер на Иран задържи властта, геополитическата ситуация ще се развие „в много голям ущърб на Запада“.

Особено внимание в публикацията е отделено на посещението на сирийския лидер Ахмед Ал Шараа в Москва, което Гешева определя като ключово събитие.

„Супер силно събитие е вчерашното посещение на Ахмед Ал Шараа в Москва – приет с всички почести, преклонил глава пред Русия, моли се на Бога за благополучието на Русия.“

Според нея това е ясен знак за официална и дългосрочна руска намеса в Сирия и региона. Гешева твърди, че Москва е подкрепила действията срещу кюрдските зони и е заела позиция, сходна с тази на САЩ по въпроса за кюрдската държавност.

„Путин подкрепи Шараа в прочистването на кюрдските зони и застана до САЩ в позиция против каквато и да било кюрдска държавност в Сирия.“

Тя вижда в това част от „дългата игра“ на руския президент спрямо Доналд Тръмп.

„Това е тролене на Тръмп – подкрепя го в лицемерните му позиции, предлага му парите на замразените руски активи за Газа и така превръща американската позиция спрямо Украйна в посмешище.“

Гешева отбелязва, че Русия по познат за Запада начин „облича джихадистите в костюми“ и си връща позиции в Сирия, включително под носа на Израел.

„Путин го направи още преди 20 години – превърна чеченските терористи в лоялни служители на Русия.“

В критиката си към САЩ анализаторът поставя под съмнение възможността Вашингтон да гарантира сигурността на Украйна.

„Много ми е смешно как САЩ се напъват да осигурят гаранции за безопасност на Украйна от Русия. Как ще пазите Украйна, докато търсите пари, оръжие и войници за Иран, Израел, Венецуела, Куба, Гренландия и вътрешните си проблеми?“

С ирония тя коментира и европейските лидери, които според нея действат без координация.

„Докато САЩ се опъват да свалят Си Дзинпин, Стармър му гостува в Пекин. Нямат ли координация тия хора?“

Гешева определя като символ на европейската безпомощност публичните изяви на Урсула фон дер Лайен.