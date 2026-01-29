Гешева: Опитът за преврат в Китай по време на очаквано нападение над Иран – абсолютно нарочно съвпадение

Геополитическият анализатор Анастасия Гешева публикува остър и обширен коментар в социалната мрежа Facebook, в който прави връзка между напрежението около Иран, вътрешните процеси в Китай, ролята на Русия в Близкия изток и действията на САЩ и Европейския съюз. Според нея светът навлиза в изключително опасна фаза, в която Западът все по-отчетливо губи стратегическа инициатива.
По думите ѝ подобен сценарий вече е бил изпробван и срещу Русия, но без успех.
Гешева изразява увереност, че и китайският президент ще устои на натиска, въпреки информационното затъмнение.
Анализаторът подчертава, че ако и върховният лидер на Иран задържи властта, геополитическата ситуация ще се развие „в много голям ущърб на Запада“.
Особено внимание в публикацията е отделено на посещението на сирийския лидер Ахмед Ал Шараа в Москва, което Гешева определя като ключово събитие.
Според нея това е ясен знак за официална и дългосрочна руска намеса в Сирия и региона. Гешева твърди, че Москва е подкрепила действията срещу кюрдските зони и е заела позиция, сходна с тази на САЩ по въпроса за кюрдската държавност.
Тя вижда в това част от „дългата игра“ на руския президент спрямо Доналд Тръмп.
Гешева отбелязва, че Русия по познат за Запада начин „облича джихадистите в костюми“ и си връща позиции в Сирия, включително под носа на Израел.
В критиката си към САЩ анализаторът поставя под съмнение възможността Вашингтон да гарантира сигурността на Украйна.
С ирония тя коментира и европейските лидери, които според нея действат без координация.
Гешева определя като символ на европейската безпомощност публичните изяви на Урсула фон дер Лайен.