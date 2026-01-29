Технологичният гигант Google постигна споразумение да заплати сумата от 135 милиона долара, слагайки край на продължителна съдебна битка относно практиките за поверителност на компанията. В основата на спора застанаха сериозни обвинения, че операционната система Android е била програмирана буквално да „източва“ мобилни данни на потребителите без тяхното изрично знание или съгласие.

Съдебният иск разкрива притеснителни практики, при които обменът на информация към сървърите на компанията е продължавал дори в ситуации, когато потребителите са смятали устройствата си за неактивни. Според обвинението, проследяването се е осъществявало дори при затворени приложения, като излизането от програмите не е прекъсвало потока на данни.

Още по-сериозни са твърденията, че изключването на настройките за местоположение (GPS) се е оказало по-скоро илюзорно действие, което не е спирало напълно комуникацията на устройството. Дори при заключен екран, докато смартфонът е стоял мирно на бюрото, той е „говорил“ с Google, генерирайки трафик за сметка на потребителя.

В рамките на съдебното производство ищците дефинират тези действия с правния термин „конверсия“. В юридически смисъл това означава незаконно разпореждане с чужда собственост – в конкретния случай става въпрос за платения пакет мобилни данни на абонатите, който е бил изразходван без тяхно разрешение.

Постигнатото споразумение надхвърля чисто финансовите параметри и налага съществени промени в работата на операционната система Android. Едно от ключовите изисквания е въвеждането на задължително съгласие още при първоначалната настройка на ново устройство. Google вече няма да има право да активира споделянето на данни по подразбиране, без потребителят изрично да потвърди това.

Промените ще засегнат и магазина за приложения Google Play, където условията за ползване ще трябва да съдържат ясни и видими предупреждения за това кога и как се използват потребителските данни. Освен това, настройките за поверителност ще бъдат значително опростени, предоставяйки лесен „OFF“ бутон, с който всеки да може да спре потока от информация към компанията с един клик.

По отношение на компенсациите, предварителното споразумение предвижда участниците в колективния иск да получат до 100 долара на човек. Въпреки че индивидуалната сума не е голяма, решението се разглежда като знаков сигнал към Силициевата долина за неприкосновеността на личните данни. Позицията на Google остава, че данните са били необходими за гарантиране на сигурността и производителността на системите, но изходът от делото потвърждава принципа, че крайният контрол трябва да е в ръцете на потребителя.