НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 29.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:44 Нов скандал в НС: Пейков опита да залее депутат с вода14:29 НОВА РАЗПРА: „Господин Гел“ срещу „Башар Асад“ в пленарната зала14:15 Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова за служебен премиер (ВИДЕО)14:05 ЕКШЪН В ЗАЛАТА: „Възраждане“ и АПС стигнаха почти до бой (ВИДЕО)11:01 Самоубийството на Билгин: Момчето споделило с експерти от МОН за тормоза, учителката е жена на бивш кмет от ДПС09:52 НС дебатира за броя на изборните секции в трети страни09:42 Както „Евроком“ първо съобщи: Лукойл продава международните си активи09:11 Крум Зарков обяви, че ще се кандидатира за лидер на БСП: Необходима е радикалната промяна
          НачалоНаука и ТехнологииИТ

          Google плаща 135 млн. долара заради тайно използване на мобилни данни от Android

          29 януари 2026 | 15:28 80
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев
          Сподели
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев

          Технологичният гигант Google постигна споразумение да заплати сумата от 135 милиона долара, слагайки край на продължителна съдебна битка относно практиките за поверителност на компанията. В основата на спора застанаха сериозни обвинения, че операционната система Android е била програмирана буквално да „източва“ мобилни данни на потребителите без тяхното изрично знание или съгласие.

          - Реклама -

          Съдебният иск разкрива притеснителни практики, при които обменът на информация към сървърите на компанията е продължавал дори в ситуации, когато потребителите са смятали устройствата си за неактивни. Според обвинението, проследяването се е осъществявало дори при затворени приложения, като излизането от програмите не е прекъсвало потока на данни.

          Още по-сериозни са твърденията, че изключването на настройките за местоположение (GPS) се е оказало по-скоро илюзорно действие, което не е спирало напълно комуникацията на устройството. Дори при заключен екран, докато смартфонът е стоял мирно на бюрото, той е „говорил“ с Google, генерирайки трафик за сметка на потребителя.

          В рамките на съдебното производство ищците дефинират тези действия с правния термин „конверсия“. В юридически смисъл това означава незаконно разпореждане с чужда собственост – в конкретния случай става въпрос за платения пакет мобилни данни на абонатите, който е бил изразходван без тяхно разрешение.

          Постигнатото споразумение надхвърля чисто финансовите параметри и налага съществени промени в работата на операционната система Android. Едно от ключовите изисквания е въвеждането на задължително съгласие още при първоначалната настройка на ново устройство. Google вече няма да има право да активира споделянето на данни по подразбиране, без потребителят изрично да потвърди това.

          Промените ще засегнат и магазина за приложения Google Play, където условията за ползване ще трябва да съдържат ясни и видими предупреждения за това кога и как се използват потребителските данни. Освен това, настройките за поверителност ще бъдат значително опростени, предоставяйки лесен „OFF“ бутон, с който всеки да може да спре потока от информация към компанията с един клик.

          По отношение на компенсациите, предварителното споразумение предвижда участниците в колективния иск да получат до 100 долара на човек. Въпреки че индивидуалната сума не е голяма, решението се разглежда като знаков сигнал към Силициевата долина за неприкосновеността на личните данни. Позицията на Google остава, че данните са били необходими за гарантиране на сигурността и производителността на системите, но изходът от делото потвърждава принципа, че крайният контрол трябва да е в ръцете на потребителя.

          Технологичният гигант Google постигна споразумение да заплати сумата от 135 милиона долара, слагайки край на продължителна съдебна битка относно практиките за поверителност на компанията. В основата на спора застанаха сериозни обвинения, че операционната система Android е била програмирана буквално да „източва“ мобилни данни на потребителите без тяхното изрично знание или съгласие.

          - Реклама -

          Съдебният иск разкрива притеснителни практики, при които обменът на информация към сървърите на компанията е продължавал дори в ситуации, когато потребителите са смятали устройствата си за неактивни. Според обвинението, проследяването се е осъществявало дори при затворени приложения, като излизането от програмите не е прекъсвало потока на данни.

          Още по-сериозни са твърденията, че изключването на настройките за местоположение (GPS) се е оказало по-скоро илюзорно действие, което не е спирало напълно комуникацията на устройството. Дори при заключен екран, докато смартфонът е стоял мирно на бюрото, той е „говорил“ с Google, генерирайки трафик за сметка на потребителя.

          В рамките на съдебното производство ищците дефинират тези действия с правния термин „конверсия“. В юридически смисъл това означава незаконно разпореждане с чужда собственост – в конкретния случай става въпрос за платения пакет мобилни данни на абонатите, който е бил изразходван без тяхно разрешение.

          Постигнатото споразумение надхвърля чисто финансовите параметри и налага съществени промени в работата на операционната система Android. Едно от ключовите изисквания е въвеждането на задължително съгласие още при първоначалната настройка на ново устройство. Google вече няма да има право да активира споделянето на данни по подразбиране, без потребителят изрично да потвърди това.

          Промените ще засегнат и магазина за приложения Google Play, където условията за ползване ще трябва да съдържат ясни и видими предупреждения за това кога и как се използват потребителските данни. Освен това, настройките за поверителност ще бъдат значително опростени, предоставяйки лесен „OFF“ бутон, с който всеки да може да спре потока от информация към компанията с един клик.

          По отношение на компенсациите, предварителното споразумение предвижда участниците в колективния иск да получат до 100 долара на човек. Въпреки че индивидуалната сума не е голяма, решението се разглежда като знаков сигнал към Силициевата долина за неприкосновеността на личните данни. Позицията на Google остава, че данните са били необходими за гарантиране на сигурността и производителността на системите, но изходът от делото потвърждава принципа, че крайният контрол трябва да е в ръцете на потребителя.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          Чиновници от САЩ са се срещали с привърженици на отделянето на Алберта от Канада

          Иван Христов -
          Американски представители са провели тайни срещи с активисти, застъпващи се за независимостта на канадската провинция Алберта, която граничи със САЩ, съобщава Financial Times, позовавайки...
          Политика

          Песков с първи коментар и предупреждение за сделката с „Лукойл“

          Никола Павлов -
          Интересите на руската петролна компания Лукойл трябва да бъдат защитени и спазени. Това заяви прессекретарят на президента на Руската федерация Дмитрий Песков във връзка...
          ИТ

          Отвъд видеоразговорите: холограми и „телепортиращи се” класни стаи

          Росица Николаева -
          За Маурицио Мурони, доцент по телекомуникации в Университета в Каляри в Италия, „Междузвездни войни” е много повече от научнофантастичен филмов франчайз — поредицата е източник...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions