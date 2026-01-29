Готови за бой: Иран снабдява армията си с 1000 нови дрона

Различни подразделения на иранската армия са получили 1000 безпилотни летателни апарата, съобщава агенция „Ройтерс“, позовавайки се на полуофициалната иранска информационна агенция Тасним.

Доставката се осъществява на фона на нарастващо напрежение между Техеран и Вашингтон, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи предупреждение за възможна военна атака, ако Иран откаже да сключи ново споразумение, свързано с ядрената му програма.

Според информацията новите дронове са предназначени за повишаване на оперативните способности на армията и за засилване на отбранителния потенциал на страната в условията на евентуален военен конфликт.

Главнокомандващият иранската армия Амир Хатами коментира доставката с думите: