НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 29.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Готови за бой: Иран снабдява армията си с 1000 нови дрона

          Новите дронове са предназначени за повишаване на оперативните способности на армията и за засилване на отбранителния потенциал

          29 януари 2026 | 13:54 160
          Шахед
          Шахед
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Различни подразделения на иранската армия са получили 1000 безпилотни летателни апарата, съобщава агенция „Ройтерс“, позовавайки се на полуофициалната иранска информационна агенция Тасним.

          - Реклама -

          Доставката се осъществява на фона на нарастващо напрежение между Техеран и Вашингтон, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи предупреждение за възможна военна атака, ако Иран откаже да сключи ново споразумение, свързано с ядрената му програма.

          Според информацията новите дронове са предназначени за повишаване на оперативните способности на армията и за засилване на отбранителния потенциал на страната в условията на евентуален военен конфликт.

          Тръмп: Към Иран се отправя нова американска „армада“ Тръмп: Към Иран се отправя нова американска „армада“

          Главнокомандващият иранската армия Амир Хатами коментира доставката с думите:

          „В съответствие с предстоящите заплахи, армията поддържа и засилва стратегическите си предимства за бърз бой и налагане на смазващ отговор срещу всеки агресор.“

          Различни подразделения на иранската армия са получили 1000 безпилотни летателни апарата, съобщава агенция „Ройтерс“, позовавайки се на полуофициалната иранска информационна агенция Тасним.

          - Реклама -

          Доставката се осъществява на фона на нарастващо напрежение между Техеран и Вашингтон, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи предупреждение за възможна военна атака, ако Иран откаже да сключи ново споразумение, свързано с ядрената му програма.

          Според информацията новите дронове са предназначени за повишаване на оперативните способности на армията и за засилване на отбранителния потенциал на страната в условията на евентуален военен конфликт.

          Тръмп: Към Иран се отправя нова американска „армада“ Тръмп: Към Иран се отправя нова американска „армада“

          Главнокомандващият иранската армия Амир Хатами коментира доставката с думите:

          „В съответствие с предстоящите заплахи, армията поддържа и засилва стратегическите си предимства за бърз бой и налагане на смазващ отговор срещу всеки агресор.“

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Камера на украински Су-25 засне попадение на руска ракета в самолета

          Иван Христов -
          Видео от свалянето на украински щурмовик Су-25 беше публикувано онлайн. Кадрите, заснети от камера, монтирана под крилото на самолета, показват удара, последвалата експлозия и...
          Война

          Кая Калас допусна „много значителни териториални отстъпки“ на Русия в замяна за гранции за сигурност

          Иван Христов -
          Украйна може да направи значителни териториални отстъпки в преговорите с Русия в замяна на гаранции за сигурност, заяви министърът на външните работи на ЕС...
          Свят

          От лотариен удар до затвора: 80-годишен милионер изгради наркоимперия

          Дамяна Караджова -
          80-годишният Джон Ерик Спайби беше осъден на 16 години затвор, след като съдът го призна за виновен за изграждането и ръководенето на нелегална фабрика
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions