      четвъртък, 29.01.26
          Политика

          Григорова: Съкращават 50 служители от дирекция „Общински приходи“, включително бременна жена

          Според нея е невярно, че съкращенията в администрацията са едва 5%

          29 януари 2026 | 15:09 500
          Росица Николаева
          Столичната община съкращава 50 служители от дирекция „Общински приходи“, сред които и жена в напреднала бременност, съобщи на брифинг в Столичния общински съвет (СОС) независимият общински съветник Ваня Григорова

          Припомняме, че вчера от Столичната община съобщиха, че въвеждат нова управленска структура, която влиза в сила от 1 февруари 2026 г., без да се увеличава числеността на администрацията като се предвиждат минимални съкращения – под 5 на сто, основно в дирекция „Общински приходи“, вследствие на дигитализацията на услугите.

          Григорова каза днес, че няколко пъти кметът на София Васил Терзиев предлагаше промяна в структурата на Общината, която не беше одобрена от Съвета. Във всички тези случаи гласувах за промяната, за да няма оправдание Терзиев, че работата на СО се възпрепятства от някого целенасочено, посочи Григорова. Оказва се, че резултатите, още преди да влезе в сила новата структура, са много вредни и с много тежка социална цена, добави тя.

          Според нея е невярно, че съкращенията в администрацията са едва 5%. В дирекция „Общински приходи“ съкращенията са 20%. Около 50 служители от администрацията, която генерира приходите необходими за функционирането на столицата се съкращават, посочи Григорова.

          Тя подчерта, че от днес за утре се съкращават хора, на които им остават броени месеци до пенсиониране и бременни жени, което е забранено от Закона за държавния служител и от Кодекса на труда.

          За последната една година дирекция „Общинските приходи“ са генерирали почти 100 млн. лв. повече приходи. Те не събират само местни данъци и такси, а обработват около един милион преписки годишно – това са деклацараци, удостоверения, данъчни оценки, фишове от Центъра за градска мобилност и Столичния инспекторат. „Всичко това, с което се хвали кметът, се извършва от общинските служители, които са и държавни служители“, заяви Григорова.

          Тя съобщи за случай със служител на „Общински приходи“ в район Слатина“ – жена в напреднала бременност е била уволнена „от днес за утре“. Никой няма право да съкрати бременна жена, каза Григорова.

          Неприемливо е 50 души от „Общински приходи“ да бъдат съкратени и същевременно да се открива нов отдел ПР и маркетинг отдел с 11 човека в него. Ваня Григорова каза, че не подценява ролята на ПР-те на Столичната община, но според нея „11 човека вече изглежда така, сякаш някой си назначава тролската ферма в Столичната община“.

          Съкратената служителка на „Общински приходи“ Елизабет Асенова заяви днес пред медиите в СОС, че на 27 януари е отишла на работа и около обяд от „Човешки ресурси“ са я уволнили без предизвестие.

