Хърватия изтегля бебешка храна заради опасен токсин

От пазара в Хърватия се изтеглят три продукта за бебешка храна Aptamil заради наличие на токсина цереулид, съобщи хърватската медия Индекс. Според Хърватската агенция по земеделие и храни става дума за потенциално опасно съединение, което прави продуктите небезопасни за консумация.

- Реклама -

От търговската мрежа се изтеглят два вида адаптирано мляко за кърмачета от раждането, в опаковки от 800 грама. Първият продукт е APTAMIL PROFUTURA PRE със срок на годност до 20 април 2027 г. Вторият е APTAMIL PRONUTRA 1, чийто срок на годност изтича на 10 ноември 2026 г.

От Държавния инспекторат уточняват, че известието важи единствено за партидите с посочените данни и срокове на годност. Производителят на адаптираните млека е германска компания, продуктите се продават в Хърватия чрез местен дистрибутор, а доставчикът е холандска фирма.

Причини за изтеглянето

Посочените продукти не отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и Съвета, който определя общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, както и на Ръководството за микробиологични критерии за храните. Поради това те са класифицирани като опасни и подлежат на незабавно изтегляне от пазара.