НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 29.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаОбщество

          Хърватия изтегля бебешка храна заради опасен токсин

          29 януари 2026 | 19:23 293
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          От пазара в Хърватия се изтеглят три продукта за бебешка храна Aptamil заради наличие на токсина цереулид, съобщи хърватската медия Индекс. Според Хърватската агенция по земеделие и храни става дума за потенциално опасно съединение, което прави продуктите небезопасни за консумация.

          - Реклама -
          Смразяваща прогноза на ООН: 14 000 бебета могат да загинат след няколко часа, ако.. Смразяваща прогноза на ООН: 14 000 бебета могат да загинат след няколко часа, ако..

          От търговската мрежа се изтеглят два вида адаптирано мляко за кърмачета от раждането, в опаковки от 800 грама. Първият продукт е APTAMIL PROFUTURA PRE със срок на годност до 20 април 2027 г. Вторият е APTAMIL PRONUTRA 1, чийто срок на годност изтича на 10 ноември 2026 г.

          От Държавния инспекторат уточняват, че известието важи единствено за партидите с посочените данни и срокове на годност. Производителят на адаптираните млека е германска компания, продуктите се продават в Хърватия чрез местен дистрибутор, а доставчикът е холандска фирма.

          В 00:01: Малкият Крум е първото бебе на 2025 г. В 00:01: Малкият Крум е първото бебе на 2025 г.

          Причини за изтеглянето

          Посочените продукти не отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и Съвета, който определя общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, както и на Ръководството за микробиологични критерии за храните. Поради това те са класифицирани като опасни и подлежат на незабавно изтегляне от пазара.

          От пазара в Хърватия се изтеглят три продукта за бебешка храна Aptamil заради наличие на токсина цереулид, съобщи хърватската медия Индекс. Според Хърватската агенция по земеделие и храни става дума за потенциално опасно съединение, което прави продуктите небезопасни за консумация.

          - Реклама -
          Смразяваща прогноза на ООН: 14 000 бебета могат да загинат след няколко часа, ако.. Смразяваща прогноза на ООН: 14 000 бебета могат да загинат след няколко часа, ако..

          От търговската мрежа се изтеглят два вида адаптирано мляко за кърмачета от раждането, в опаковки от 800 грама. Първият продукт е APTAMIL PROFUTURA PRE със срок на годност до 20 април 2027 г. Вторият е APTAMIL PRONUTRA 1, чийто срок на годност изтича на 10 ноември 2026 г.

          От Държавния инспекторат уточняват, че известието важи единствено за партидите с посочените данни и срокове на годност. Производителят на адаптираните млека е германска компания, продуктите се продават в Хърватия чрез местен дистрибутор, а доставчикът е холандска фирма.

          В 00:01: Малкият Крум е първото бебе на 2025 г. В 00:01: Малкият Крум е първото бебе на 2025 г.

          Причини за изтеглянето

          Посочените продукти не отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и Съвета, който определя общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, както и на Ръководството за микробиологични критерии за храните. Поради това те са класифицирани като опасни и подлежат на незабавно изтегляне от пазара.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          ЕС обяви Иранската революционна гвардия за терористична организация

          Десислава Димитрова -
          ЕС взе решение да включи Иранската революционна гвардия в списъка на терористичните организации, като мотивът е кървавото потушаване на масовите протести в Иран.
          Инциденти

          Италия започва разследване след свлачището в Нишеми

          Десислава Димитрова -
          Правителството на премиера Джорджа Мелони ще стартира административно разследване заради липсата на превантивни мерки преди свлачището в сицилианския град Нишеми в неделя.
          Европа

          ЕС включи Русия в „черния списък“ за пране на пари

          Иван Христов -
          Решението за добавяне на Русия към черния списък на ЕС за борба с прането на пари влезе в сила. Известие за това беше публикувано...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions