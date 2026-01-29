Христо Крушарски: Хуан Переа ще играе в Левски

Президентът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски потвърди трансфера на Хуан Переа в Левски. Нападателят на „смърфовете“ ще подсили атаката на лидера в Първа лига, след като в последните седмици усилено се говореше за негово преминаване на „Герена“.

„Има конкретика за Хуан Переа и тя ще се случи в близките няколко дни. Там имаше голяма конкуренция, но направихме така, че да остане да играе в България и да помага за развитието на българския футбол. Ясно е накъде ще поеме – Левски София“, заяви Крушарски на пресконференция в Пресклуб България.

„Да мине медицинските прегледи, да минат процедурите, момчето вече е тука, договорени са условията. Мениджърът му клекна най-накрая на празнословията и желанията, които имаше“, поясни още собственикът на Локо Пд за Переа и допълни:

„В тази каша са набъркани мениджърите. Мениджърите пречат най-много на футболистите. В 10-годишната практика във футбола, когато един мениджър каже някаква заплата на футболиста, те полудяват“.

„Ще развивам българското. Нека спрем да развиваме псевдо играчи. Даваме им шанс, вместо да развиваме нашите играчи“, сподели още Крушарски