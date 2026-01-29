Хуан Переа е играч на Левски

Хуан Переа официално е новият нападател на Левски, информираха „сините“ на официалния си сайт. Колумбийският стрелец идва от Локомотив Пловдив, както по-рано през деня обяви и собственикът на „смърфовете“ Христо Крушарски.

- Реклама -

Ето какво написаха от Левски:

ПФК „Левски“ привлече с постоянен трансфер нападателя Хуан Переа от „Локомотив“ (Пловдив). Футболистът премина успешно медицински прегледи и подписа договор с клуба до края на 2028 година.

Хуан Переа е роден на 21 август 1999 година в Меделин (Колумбия). Започва футболната си кариера в „Индепендиенте“ (Меделин), а в началото на 2021 г. преминава в португалския „Лузитания“. Година по-късно става част от друг португалски клуб – „Ковиля“, където изиграва 11 мача. В началото на 2023 г. преминава в „Академика“ (Коимбра, Португалия), където записва 50 мача и отбелязва 20 гола. През септември 2024 г. става част от „Локомотив“ (Пловдив), с чийто екип записва 45 мача и отбелязва 15 гола.

ПФК „Левски“ приветства с добре дошъл на стадион „Георги Аспарухов“ Хуан Переа и му пожелава много победи, голове и щастливи мигове със синята фланелка.