Искане за 15% ръст на учителските заплати и предупреждение за протести

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ настоява учителските заплати да бъдат увеличени с между 10 и 15% с новия бюджет. По думите на председателя на синдиката Юлиян Петров, към момента се предлага единствено 5% компенсиране на инфлацията, което според него е крайно недостатъчно.
„Не е далече времето“ за подготовка на протести, предупреди Петров. Той бе категоричен, че при липса на реални действия напрежението в системата ще ескалира.
По темата за грипната обстановка и официално обявяваните данни за заболеваемостта сред учениците, Петров изрази сериозни съмнения в тяхната достоверност. „Националният център по заразни и паразитни болести има невярна информация и неговите решения са неистински“, коментира синдикалистът, като определи онлайн обучението по време на грипна епидемия като погрешно решение.
Според Юлиян Петров българското образование все по-често се държи като мащеха към „нормалните“ ученици с добро семейно възпитание. Той описа българското училище като място, в което учителите са поставени в ролята на секунданти, но без реални инструменти за въздействие.
По думите му училището постепенно губи своята възпитателна функция и се превръща в сцена, на която агресията доминира и остава немоделирана. В същото време младите учители не издържат на напрежението и напускат системата, а вината за всички проблеми в училище често се прехвърля изцяло върху преподавателите, отчитат от „Подкрепа“.
Юлиян Петров подчерта, че училищният правилник трябва да има силата на конституция или кодекс, от който не се допускат изключения.
В заключение синдикалистът заяви, че българският учител получава катастрофално ниско възнаграждение на фона на огромните отговорности, които носи в образователната система.
