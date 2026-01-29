Искане за 15% ръст на учителските заплати и предупреждение за протести

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ настоява учителските заплати да бъдат увеличени с между 10 и 15% с новия бюджет. По думите на председателя на синдиката Юлиян Петров, към момента се предлага единствено 5% компенсиране на инфлацията, което според него е крайно недостатъчно.

„Не е далече времето“ за подготовка на протести, предупреди Петров. Той бе категоричен, че при липса на реални действия напрежението в системата ще ескалира.

„Ако не се случи, това вероятно ще прелее чашата и ще излезем по улиците или няма да завършим съответния срок, година, или пък няма да започнем новата учебна година. Това сме го правили и пак можем да го направим“, заяви той.

По темата за грипната обстановка и официално обявяваните данни за заболеваемостта сред учениците, Петров изрази сериозни съмнения в тяхната достоверност. „Националният център по заразни и паразитни болести има невярна информация и неговите решения са неистински“, коментира синдикалистът, като определи онлайн обучението по време на грипна епидемия като погрешно решение.

Според Юлиян Петров българското образование все по-често се държи като мащеха към „нормалните“ ученици с добро семейно възпитание. Той описа българското училище като място, в което учителите са поставени в ролята на секунданти, но без реални инструменти за въздействие.

По думите му училището постепенно губи своята възпитателна функция и се превръща в сцена, на която агресията доминира и остава немоделирана. В същото време младите учители не издържат на напрежението и напускат системата, а вината за всички проблеми в училище често се прехвърля изцяло върху преподавателите, отчитат от „Подкрепа“.

Юлиян Петров подчерта, че училищният правилник трябва да има силата на конституция или кодекс, от който не се допускат изключения.

„В целия този процес най-голяма сила има родителят. Ако той работи в синхрон с учителя, нещата са много добри“, посочи той.

В заключение синдикалистът заяви, че българският учител получава катастрофално ниско възнаграждение на фона на огромните отговорности, които носи в образователната система.