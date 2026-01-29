Италия започва разследване след свлачището в Нишеми

Правителството на премиера Джорджа Мелони ще стартира административно разследване заради липсата на превантивни мерки преди свлачището в сицилианския град Нишеми в неделя. Проверката ще търси отговор защо не са предприети действия, въпреки че подобен инцидент е регистриран преди 29 години, съобщи агенция АНСА, цитирана от БТА.

Свлачището е поставило десетки жилищни сгради под риск на стръмен склон, което е наложило евакуацията на около 1500 души. В резултат е било затворено и началното училище в града.

От италианската служба за гражданска защита още преди дни предупредиха, че хълмът, върху който е разположен Нишеми, постепенно се свлича към равнината, където се намира град Джела.

Министърът на гражданската защита Себастиано Музумечи обяви, че на днешното заседание на кабинета ще предложи разследване на причините, поради които след свлачището от 1997 г. не са били предприети мерки и защо строителната дейност в рисковата зона е продължила. По думите му е възможно да са допуснати „пропуски и небрежност“.

От правителството съобщиха още, че плащанията по ипотеките на засегнатите семейства ще бъдат временно замразени, като паралелно се обсъждат мерки за подкрепа на местния бизнес.

Стихията е последвала няколко дни на интензивни валежи и бури, причинени от циклон „Хари“, който през миналата седмица нанесе значителни щети в Калабрия, Сардиния и Сицилия.

По оценка на местните власти щетите в Сицилия надхвърлят 2 милиарда евро. Вчера премиерът Мелони посети острова, за да се запознае лично със ситуацията.

Междувременно вицепрезидентът на Европейската комисия Рафаеле Фито заяви, че Европейският съюз е готов да осигури ефективна и конкретна подкрепа за общностите в Калабрия, Сицилия и Сардиния, засегнати от циклона.