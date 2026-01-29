Измама с пелети в Шумен: мъж плати капаро и остана без доставка

42-годишен мъж е подал сигнал за измама в полицейското управление в Шумен, съобщиха от ОДМВР – Шумен. Случаят е от миналата седмица, когато мъжът попаднал на обява за продажба на пелети на изгодна цена в група в социалната мрежа Фейсбук.

След като се свързал на посочения телефон, разговарял с мъж, представил се за производител на пелети. Била договорена цена от 350 лева за тон, а като допълнителен стимул била предложена и „промоция“ – безплатна доставка до адрес. Потърпевшият поръчал три тона пелети и предоставил адрес за доставка.

„Производителят“ обяснил, че работят със записване, като доставката се извършва след предварително плащане на половината от сумата. Така мъжът превел 525 лева по посочена банкова сметка, след което изпратил снимка на разписката за превода.

Малко по-късно потърпевшият опитал да се свърже отново, за да уточнят датата на доставка, но телефонът вече давал само гласова поща. При повторна проверка той установил, че обявата във Фейсбук е изтрита, след което подал сигнал в полицията. По случая в РУ–Шумен е образувана проверка.

От полицията напомнят, че в интернет пространството често се появяват обяви за отоплителни суровини на силно занижени цени. Обикновено комуникацията се води през социалните мрежи, а при този тип измами „търговците“ настояват за авансово плащане, като сумите варират според заявените количества.

След извършване на превода доставка не последва, а контактът с мнимия продавач се прекъсва.

В редица случаи, ако клиент поиска лично получаване от склад, измамниците отказват и твърдят, че осигуряват безплатен транспорт в цялата страна. Други пък изискват предварително заплащане на доставката, за да бъде „обработена поръчката“.

От ОДМВР – Шумен апелират гражданите да не се доверяват на изгодни оферти за пелети и други отоплителни суровини с нереално ниски цени. Ако се изисква капаро, банков превод или плащане чрез системи за бързо разплащане преди получаване на стоката, почти сигурно става дума за измама.

Препоръката на полицията е ясна – плащайте само при реално получена стока и не превеждайте пари „на доверие“, дори офертата да изглежда особено изгодна.