Йорданова: Проевропейският курс и борбата с корупцията остават червените ни линии

Слизането на Румен Радев на терена на партийната политикане променя приоритетите на коалицията, заяви в предаването „Лице в лице“ по bTV съпредседателят на парламентарната група на Продължаваме промяната – Демократична БългарияНадежда Йорданова. По думите ѝ формацията остава твърдо ангажирана с проевропейския път на България и промяната на модела на „завладяната държава“ чрез върховенство на закона и реформа на институциите.
Йорданова подчерта, че всяко партньорство минава през тези два репера.
По темата за антикорупционната комисия Йорданова изрази категорично несъгласие с начина, по който е закрита. По думите ѝ одитните функции се прехвърлят към Сметната палата, разследващите – към ГДБОП, а преписките, доказателствата и архивите – към ДАНС, което според нея води до „притеснително замазване на следи“ и изоставяне на борбата с корупцията. Тя напомни, че ПП–ДБ е предложила алтернативен модел – самостоятелен орган за конфликт на интереси и декларациите на публичните длъжности.
Съпредседателят на ПГ коментира и приетото на първо четене ограничение на изборните секции в чужбина до 20. Според нея вотът „против“ е мотивиран от Конституцията, която гарантира равни права на българските граждани, където и да се намират. „Ограничението е безпрецедентно и обслужва частен интерес. Това е опит за наказание на избиратели, които не подкрепят определени формации“, каза Йорданова, като заяви, че ПП–ДБ ще се противопоставя с всички парламентарни средства и ще прецени след второто четене как да действа.
В началото на разговора Йорданова изрази подкрепа за свалената от ефир водеща Мария Цънцарова.
