Йорданова: Проевропейският курс и борбата с корупцията остават червените ни линии

Слизането на Румен Радев на терена на партийната политика не променя приоритетите на коалицията, заяви в предаването „Лице в лице“ по bTV съпредседателят на парламентарната група на Продължаваме промяната – Демократична България Надежда Йорданова. По думите ѝ формацията остава твърдо ангажирана с проевропейския път на България и промяната на модела на „завладяната държава“ чрез върховенство на закона и реформа на институциите.

Йорданова подчерта, че всяко партньорство минава през тези два репера.

„С оглед на казаното от Радев в последните дни, не можем да приемем България да взема за пример Русия, Китай или системата за сигурност на САЩ. Страната ни трябва да бъде част от консенсуса на Европейския съюз за силна Европа и няма да позволим отклонение от тази траектория“, заяви тя.

По темата за антикорупционната комисия Йорданова изрази категорично несъгласие с начина, по който е закрита. По думите ѝ одитните функции се прехвърлят към Сметната палата, разследващите – към ГДБОП, а преписките, доказателствата и архивите – към ДАНС, което според нея води до „притеснително замазване на следи“ и изоставяне на борбата с корупцията. Тя напомни, че ПП–ДБ е предложила алтернативен модел – самостоятелен орган за конфликт на интереси и декларациите на публичните длъжности.

Съпредседателят на ПГ коментира и приетото на първо четене ограничение на изборните секции в чужбина до 20. Според нея вотът „против“ е мотивиран от Конституцията, която гарантира равни права на българските граждани, където и да се намират. „Ограничението е безпрецедентно и обслужва частен интерес. Това е опит за наказание на избиратели, които не подкрепят определени формации“, каза Йорданова, като заяви, че ПП–ДБ ще се противопоставя с всички парламентарни средства и ще прецени след второто четене как да действа.

В началото на разговора Йорданова изрази подкрепа за свалената от ефир водеща Мария Цънцарова.