          Как се движат цените месец след еврото: между стабилност и нови поскъпвания

          29 януари 2026 | 12:51 200
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Месец след присъединяването на България към еврозоната цените на основните хранителни продукти остават под засилено наблюдение. В третата част от проверката си репортерът на Рая Ваташка от предаването Твоят ден отново влезе в търговската мрежа, за да проследи промените спрямо ноември и декември. В обиколката се включи и кулинарният експерт Ути Бъчваров.

          Фокусът на проверката е върху свинското месо – основен продукт в българската кухня. В края на миналата година свинското печено е било на промоция и се е продавало за 4,85 евро за килограм. В момента цената му е редовна и достига 8,18 евро. Въпреки увеличението Бъчваров отбеляза, че месото остава сравнително достъпно и продължава да бъде предпочитан избор за семейни трапези и празнични поводи.

          Броени дни до финала на плащанията в лева Броени дни до финала на плащанията в лева

          При картофите не се отчита промяна спрямо предходните месеци. Данните показват, че доматите, краставиците и картофите са поскъпнали още през лятото, но през ноември и декември цените им се задържат на сходни нива. По думите на Бъчваров, в сравнение с редица европейски държави, тези продукти в България остават по-евтини.

          По-умерени промени се наблюдават при плодовете. Бананите са поскъпнали с около 5 евроцента – увеличение, което експертите определят като минимално и очаквано за януари, когато транспортните и енергийните разходи традиционно растат. Мандарините се продават за 1,78 евро – по-евтино спрямо ноември, но с около 16% по-скъпо в сравнение с декември.

          Сред малкото продукти с отчетливо понижение е царската туршия. Ако през ноември и декември килограмът е струвал 6,64 евро, през януари цената е спаднала с около 1,50 евро – поевтиняване, определено като „постновогодишен бонус“ за потребителите.

          По-сериозно поскъпване се отчита при продуктите за баница. Цената на сиренето е нараснала с близо 13% за периода от ноември до януари. По думите на Бъчваров традиционният продукт все по-често се предлага в по-големи разфасовки, което допълнително натоварва семейния бюджет.

          При яйцата поевтиняване не се наблюдава. Редовната цена за 10 броя остава 3,37 евро както преди коледните празници, така и в момента. Разчетите показват, че цената на едно яйце е нараснала от около 40 до над 60 стотинки.

