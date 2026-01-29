НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 29.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Какви санкции грозят салона, заснемал тайно голи клиенти

          29 януари 2026 | 08:50 550
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Районната прокуратура в Бургас започна проверка, като по случая тече и разследване с участието на ГДБОП, след като видеоклипове с голи клиенти по време на козметични процедури бяха публикувани в интернет канал с порнографско съдържание. По данни на разследващите записите са правени тайно в салон в морския град.

          - Реклама -

          Кадрите са заснемани със скрита камера в помещение, без знанието и съгласието на клиентите. Заснемането е ставало през 2024 година. Една от потърпевшите жени открива собственото си голо тяло във видео, качено онлайн, което е било гледано от над 50 хиляди души. Тя е подала сигнал в прокуратурата.

          „Кадрите ми бяха изпратени от познати. Така разбрах по най-неприятния начин. Шокът е огромен и ми влияе във всеки аспект от живота. Това е твърде лично – ние се доверяваме на този салон и очакваме конфиденциалност“,
          разказа потърпевшата.

          Според Наказателния кодекс и Закона за защита на личните данни създаването и разпространението на видеозаписи без знанието и съгласието на заснетите лица представлява престъпление. При нарушение Комисия за защита на личните данни може да наложи санкция до 4% от годишния оборот, а при доказано престъпление е възможно и съдебно наказание.

          НАП с масирани проверки в София: Над 1000 сигнала за ценови нередности от началото на годината НАП с масирани проверки в София: Над 1000 сигнала за ценови нередности от началото на годината

          Адвокатът на потърпевшата Росен Диев обясни, че видеонаблюдение може да се извършва само при стриктно спазване на изискванията – камерите трябва да са видими, да има обозначителни табели, а администраторът на лични данни да е регистриран по закон. Заснемането със скрити камери е допустимо единствено от разследващи органи чрез специални разузнавателни средства.

          От прокуратурата уточняват, че предстои да се изясни каква е била целта на заснемането и по какъв начин видеата са били разпространявани, както и дали попадат в категорията на порнографските материали по смисъла на закона. Ще се проверява и дали има други заснети жени и мъже, дали е упражнявана принуда или изнудване и дали клиповете са разпространявани с търговска цел.

          Екип на NOVA е посетил салона, който по информация на място обслужва между 15 и 20 клиенти дневно. На входа има табела за видеонаблюдение, а собственичката твърди, че всеки клиент подписва информирано съгласие за наличие на камери с цел сигурност. Не е ясно обаче защо е имало скрита камера в помещенията, в които клиентите са голи.

          По думите на собственичката става дума за злонамерена атака, вероятно вследствие на пробив в мрежата за видеонаблюдение. Тя посочи, че сред изтеклите записи има и нейни лични кадри и отрече умишлено заснемане на клиенти.

          Разследването по случая продължава.

          Районната прокуратура в Бургас започна проверка, като по случая тече и разследване с участието на ГДБОП, след като видеоклипове с голи клиенти по време на козметични процедури бяха публикувани в интернет канал с порнографско съдържание. По данни на разследващите записите са правени тайно в салон в морския град.

          - Реклама -

          Кадрите са заснемани със скрита камера в помещение, без знанието и съгласието на клиентите. Заснемането е ставало през 2024 година. Една от потърпевшите жени открива собственото си голо тяло във видео, качено онлайн, което е било гледано от над 50 хиляди души. Тя е подала сигнал в прокуратурата.

          „Кадрите ми бяха изпратени от познати. Така разбрах по най-неприятния начин. Шокът е огромен и ми влияе във всеки аспект от живота. Това е твърде лично – ние се доверяваме на този салон и очакваме конфиденциалност“,
          разказа потърпевшата.

          Според Наказателния кодекс и Закона за защита на личните данни създаването и разпространението на видеозаписи без знанието и съгласието на заснетите лица представлява престъпление. При нарушение Комисия за защита на личните данни може да наложи санкция до 4% от годишния оборот, а при доказано престъпление е възможно и съдебно наказание.

          НАП с масирани проверки в София: Над 1000 сигнала за ценови нередности от началото на годината НАП с масирани проверки в София: Над 1000 сигнала за ценови нередности от началото на годината

          Адвокатът на потърпевшата Росен Диев обясни, че видеонаблюдение може да се извършва само при стриктно спазване на изискванията – камерите трябва да са видими, да има обозначителни табели, а администраторът на лични данни да е регистриран по закон. Заснемането със скрити камери е допустимо единствено от разследващи органи чрез специални разузнавателни средства.

          От прокуратурата уточняват, че предстои да се изясни каква е била целта на заснемането и по какъв начин видеата са били разпространявани, както и дали попадат в категорията на порнографските материали по смисъла на закона. Ще се проверява и дали има други заснети жени и мъже, дали е упражнявана принуда или изнудване и дали клиповете са разпространявани с търговска цел.

          Екип на NOVA е посетил салона, който по информация на място обслужва между 15 и 20 клиенти дневно. На входа има табела за видеонаблюдение, а собственичката твърди, че всеки клиент подписва информирано съгласие за наличие на камери с цел сигурност. Не е ясно обаче защо е имало скрита камера в помещенията, в които клиентите са голи.

          По думите на собственичката става дума за злонамерена атака, вероятно вследствие на пробив в мрежата за видеонаблюдение. Тя посочи, че сред изтеклите записи има и нейни лични кадри и отрече умишлено заснемане на клиенти.

          Разследването по случая продължава.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Опасна „шега“ на пътя: младеж в чаршаф стряска водачи, а съучастниците му хвърлят камъни по колите

          Дамяна Караджова -
          Странни и опасни сцени са се разигравали нощем край монтанското село Дъбова махала.
          Политика

          Крум Зарков обяви, че ще се кандидатира за лидер на БСП: Необходима е радикалната промяна

          Росица Николаева -
          Бившият министър на правосъдието Крум Зарков обяви, че ще се включи в битката за лидер на БСП. "Мисля че съм длъжен. В БСП се появиха различни визии за начина, по...
          Инциденти

          Скръб в Червен бряг след фаталния инцидент с бившия кмет

          Дамяна Караджова -
          Пореден тежък пътен инцидент с фатален изход е станал край село Телиш.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions