      четвъртък, 29.01.26
          Камера на украински Су-25 засне попадение на руска ракета в самолета

          29 януари 2026 | 12:29
          Иван Христов
          Видео от свалянето на украински щурмовик Су-25 беше публикувано онлайн. Кадрите, заснети от камера, монтирана под крилото на самолета, показват удара, последвалата експлозия и разрушаването на фюзелажа. Самолетът с тактически номер „21 Син“ вероятно е свален от далекобойна ракета Р-37М, използвана от руските изтребители Су-35С и МиГ-31БМ, пише The ​​War Zone.

          Пилотът Станислав Риков, командир на 299-та тактическа авиационна бригада, е загинал по време на бойна мисия на 7 февруари 2024 г. Украинските власти потвърдиха смъртта му. Руското Министерство на отбраната обяви унищожаването на Су-25 в същия ден близо до Новотроицке в Донецка област.

          Видеото показва как резервоарът за гориво се откъсва след удара и фюзелажът се разпада. Крилото и кабината се разделят, а след това камера записва падащите отломки и облак дим на земята. Между удара и падането на крилото минават по-малко от 20 секунди, което практически не оставя време на пилота да се катапултира.

          Су-25 на украинските военновъздушни сили търпят тежки загуби поради ограничените си възможности и трудните условия на експлоатация. От началото на конфликта е потвърдено, че са унищожени 22 украински Су-25, но реалните загуби може да са по-големи. За да увеличат обсега си на поразяване, украинските самолети започнаха да използват френски управляеми бомби Hammer, тъй като запасите им от неуправляеми ракети са изчерпани.

