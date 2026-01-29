Кая Калас допусна „много значителни териториални отстъпки“ на Русия в замяна за гранции за сигурност

29 януари 2026 | 12:21
Украйна може да направи значителни териториални отстъпки в преговорите с Русия в замяна на гаранции за сигурност, заяви министърът на външните работи на ЕС Кая Калас.
„Ако украинците направят много сериозни отстъпки, те го правят в името на мира за останалата част от Украйна. И тогава трябва да е абсолютно ясно, че мирът за останалата част от Украйна съществува и американците трябва да вземат това предвид“, заяви тя преди началото на срещата на външните министри на ЕС в Брюксел.
