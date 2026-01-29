НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 29.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:44 Нов скандал в НС: Пейков опита да залее депутат с вода14:29 НОВА РАЗПРА: „Господин Гел“ срещу „Башар Асад“ в пленарната зала14:15 Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова за служебен премиер14:05 ЕКШЪН В ЗАЛАТА: „Възраждане“ и АПС стигнаха почти до бой (ВИДЕО)11:01 Самоубийството на Билгин: Момчето споделило с експерти от МОН за тормоза, учителката е жена на бивш кмет от ДПС09:52 НС дебатира за броя на изборните секции в трети страни09:42 Както „Евроком“ първо съобщи: Лукойл продава международните си активи09:11 Крум Зарков обяви, че ще се кандидатира за лидер на БСП: Необходима е радикалната промяна
          НачалоВойна

          Кая Калас: Руските преговарящи в Абу Даби не са упълномощени сериозно да говорят за мир

          29 януари 2026 | 14:40 530
          Кая Калас
          Кая Калас
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руската делегация на преговорите в Абу Даби няма мандат да взема решения за мир. Това заяви върховният представител на ЕС за външните работи и политиката на сигурност Кая Калас на брифинг преди заседанието на Съвета на ЕС на ниво министри на външните работи, предава кореспондент на УНИАН.

          - Реклама -

          „Ще говорим за Украйна. Разбира се, ние наблюдаваме преговорите в Абу Даби. Но от руската страна присъства само военен персонал, който няма правомощия да се съгласява с каквото и да било. Това означава, че те не са сериозни по отношение на мира“, подчерта Калас.

          В същото време висшият дипломат на ЕС отбеляза, че руските войски атакуват украинците в опит да ги „замразят“ и да ги принудят да се предадат.

          Според Калас се обсъжда енергийната подкрепа за Украйна. „Това е много трудна зима и украинците наистина страдат. Там се задава хуманитарна катастрофа“, подчерта Калас.

          Тя отбеляза, че руската страна само се преструва, че преговаря, защото руските атаки срещу цивилното население на Украйна се засилват.

          Руската делегация на преговорите в Абу Даби няма мандат да взема решения за мир. Това заяви върховният представител на ЕС за външните работи и политиката на сигурност Кая Калас на брифинг преди заседанието на Съвета на ЕС на ниво министри на външните работи, предава кореспондент на УНИАН.

          - Реклама -

          „Ще говорим за Украйна. Разбира се, ние наблюдаваме преговорите в Абу Даби. Но от руската страна присъства само военен персонал, който няма правомощия да се съгласява с каквото и да било. Това означава, че те не са сериозни по отношение на мира“, подчерта Калас.

          В същото време висшият дипломат на ЕС отбеляза, че руските войски атакуват украинците в опит да ги „замразят“ и да ги принудят да се предадат.

          Според Калас се обсъжда енергийната подкрепа за Украйна. „Това е много трудна зима и украинците наистина страдат. Там се задава хуманитарна катастрофа“, подчерта Калас.

          Тя отбеляза, че руската страна само се преструва, че преговаря, защото руските атаки срещу цивилното население на Украйна се засилват.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Русия ще преговаря със Зеленски само в Москва

          Иван Христов -
          Русия в момента предлага на президента на Украйна Володимир Зеленски, който желае да се срещне с руския държавен глава Владимир Путин, разговори в Москва....
          Война

          Виктор Орбан: Унгария няма да позволи Украйна да стане член на ЕС

          Иван Христов -
          Премиерът на Унгария Виктор Орбан заяви, че правителството му няма да се поддаде на натиск от Брюксел относно присъединяването на Украйна към Европейския съюз...
          Война

          Великобритания изгони руски кораб, пуснал котва над трансатлантическите кабели в териториалните й води

          Иван Христов -
          Руски кораб е бил прогонен от териториалните води на Великобритания от боен хеликоптер на Кралския флот, след като е хвърлил котва над трансатлантически кабели...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions