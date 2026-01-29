Кая Калас: Руските преговарящи в Абу Даби не са упълномощени сериозно да говорят за мир

29 януари 2026 | 14:40
53
Руската делегация на преговорите в Абу Даби няма мандат да взема решения за мир. Това заяви върховният представител на ЕС за външните работи и политиката на сигурност Кая Калас на брифинг преди заседанието на Съвета на ЕС на ниво министри на външните работи, предава кореспондент на УНИАН.
- Реклама -
„Ще говорим за Украйна. Разбира се, ние наблюдаваме преговорите в Абу Даби. Но от руската страна присъства само военен персонал, който няма правомощия да се съгласява с каквото и да било. Това означава, че те не са сериозни по отношение на мира“, подчерта Калас.
В същото време висшият дипломат на ЕС отбеляза, че руските войски атакуват украинците в опит да ги „замразят“ и да ги принудят да се предадат.
Според Калас се обсъжда енергийната подкрепа за Украйна. „Това е много трудна зима и украинците наистина страдат. Там се задава хуманитарна катастрофа“, подчерта Калас.
Тя отбеляза, че руската страна само се преструва, че преговаря, защото руските атаки срещу цивилното население на Украйна се засилват.
Руската делегация на преговорите в Абу Даби няма мандат да взема решения за мир. Това заяви върховният представител на ЕС за външните работи и политиката на сигурност Кая Калас на брифинг преди заседанието на Съвета на ЕС на ниво министри на външните работи, предава кореспондент на УНИАН.
- Реклама -
„Ще говорим за Украйна. Разбира се, ние наблюдаваме преговорите в Абу Даби. Но от руската страна присъства само военен персонал, който няма правомощия да се съгласява с каквото и да било. Това означава, че те не са сериозни по отношение на мира“, подчерта Калас.
В същото време висшият дипломат на ЕС отбеляза, че руските войски атакуват украинците в опит да ги „замразят“ и да ги принудят да се предадат.
Според Калас се обсъжда енергийната подкрепа за Украйна. „Това е много трудна зима и украинците наистина страдат. Там се задава хуманитарна катастрофа“, подчерта Калас.
Тя отбеляза, че руската страна само се преструва, че преговаря, защото руските атаки срещу цивилното население на Украйна се засилват.