Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди окончателните размери на компенсациите, които покриват част от разходите на битовите клиенти за потребена електроенергия през месец декември 2025 г. Решението засяга клиентите на крайните снабдители и е част от механизма за защита на домакинствата след промените в енергийния пазар.

Мярката гарантира, че въпреки колебанията на свободния пазар, крайните цени за бита остават предвидими и стабилни. Компенсациите се изплащат на електроснабдителните дружества от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, като сумите вече са отчетени във фактурите на потребителите за последния месец на изминалата година.

Нуждата от този финансов инструмент възникна след либерализацията на пазара на едро, която влезе в сила от 1 юли 2025 г. Докато дружествата са задължени да закупуват енергията от борсата по пазарни цени, те продължават да я доставят на домакинствата по фиксирани тарифи, определени от регулатора за едногодишен период.

Анализът на КЕВР показва, че през декември 2025 г. пазарната цена на електроенергията е надвишила определената базова стойност от 71,60 евро/MWh (140,03 лв./MWh) без ДДС. Именно тази разлика се покрива чрез компенсаторния механизъм, за да не се отрази поскъпването директно върху сметките на гражданите. Регулаторът прилага и стриктни корекционни механизми при изчисленията, за да се предотвратят евентуални недобросъвестни практики от страна на доставчиците.

За периода от 1 до 31 декември 2025 г. утвърдените компенсации за отделните дружества варират в зависимост от конкретните пазарни условия, при които са оперирали. За клиентите на „Електрохолд Продажби“ ЕАД компенсацията е в размер на 49,12 лв./MWh (25,12 евро/MWh) без ДДС. За абонатите на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД сумата е 49,83 лв./MWh (25,48 евро/MWh), а за тези на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД – 49,79 лв./MWh (25,46 евро/MWh). Най-висока е компенсацията за клиентите на „ЕСП Златни Пясъци“ ООД, която достига 91,98 лв./MWh (47,03 евро/MWh) без ДДС.