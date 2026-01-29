Кливланд не показа милост към Леброн Джеймс и Лейкърс

Кливланд Кавалиърс разби Ел Ей Лейкърс със 129:99 у дома в поредна среща от редовния сезон на НБА.

В Охайо бе и голямата звезда на „езерняците“ и бивш играч на Кавс ЛеБрон Джеймс, който беше почетен със специално видео в залата. „Краля“ донесе титлата на тима през 2016 след страхотен обрат над Голдън Стейт Уориърс от 1-3 до 4-3 във финалната серия.

Иначе, Джеймс беше ограничен от съперника в „Рокет Арина“, завършвайки с 11 точки, 3 борби и 5 асистенции, при 3/10 в стрелбата от игра за малко над 27 минути на паркета. 11 реализира и Гейб Винсънт, а с 10 се отчете Деандре Ейтън. Лука Дончич традиционно бе над всички за калифорнийци с 29 точки, 5 борби и 6 асистенции.

За „кавалерите“ Донован Мичъл беше най-резултатен с 25 пункта, 5 овладени топки и 5 завършващи подавания. 20 добави Джейлън Тайсън, а още четирима отбелязаха 10 или повече точки за победителите.

На Изток Кливланд е пети с баланс 29-20 след петия си пореден успех, докато Лейкърс са на същата позиция в Западната конференция с 28 победи и 18 поражения.

В следващите си мачове Ел Ей гостува на Вашингтон Уизардс, а Кавалиърс пътуват до Аризона за визита на Финикс Сънс.

Останалите резултати:

Индиана Пейсърс – Чикаго Булс 113:110

Бостън Селтикс – Атланта Хоукс 106:117

Маями Хийт – Орландо Меджик 124:133

Торонто Раптърс – Ню Йорк Никс 92:119

Мемфис Гризлис – Шарлът Хорнетс 97:112

Далас Маверикс – Минесота Тимбъруулвс 105:118

Юта Джаз – Голдън Стейт Уориърс 124:140

Хюстън Рокетс – Сан Антонио Спърс 99:111.