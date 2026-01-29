Кои са новите заместник-кметове в актуализираната структура на Столичната община

София има нова структура на управление, която влиза в сила от 1 февруари 2026 г., припомнят от Столичната община.

С реформата на кмета Васил Терзиев, одобрена от общинския съвет през декември 2025 г., се въвежда нов модел с ясно разпределени правомощия, отговорности и контрол, който пряко влияе върху планирането, строителството и развитието на града. Основен фокус е подреждането на администрацията, така че да бъдат ясни отговорите на въпросите кой взема решения, кой носи отговорност и кой контролира изпълнението.

Новата структура не увеличава администрацията. Тя преразпределя съществуващия ресурс, за да разреши проблеми, които София трупа с години: хаотично застрояване, натиск върху кварталите, дефицити в сигурността, кампанийна грижа за културното наследство и липса на дългосрочна визия за неговото опазване.

Образованието се обособява като самостоятелен ресор, което отразява мащаба и значимостта на политиките за децата и младите хора в София. Приоритет са предучилищното образование и грижата за децата, където недостигът на места години наред беше един от най-сериозните проблеми за семействата.

Амбицията е до края на мандата да няма нито едно дете без адекватна грижа, а тази структурна промяна създава условия за по-добро планиране, по-точно насочване на ресурсите и устойчиви решения. Ресорът ще бъде ръководен от Десислава Желязкова, досегашен директор на дирекция „Образование“.

За новото направление „Сигурност“ от 16 февруари ще отговаря нов зам.-кмет – инж. д-р Лъчезар Милушев. Той е дългогодишен експерт по сигурността и управлението при кризи, с опит в МВР, стратегическото планиране и защитата на обекти с масово пребиваване на хора. .

Ръководителят на инициативата „Екипът на София“ Любо Георгиев от 2 февруари ще заеме поста на заместник-кмет по градско планиране и развитие.

Георгиев е архитект и експерт по устойчиво градско развитие с над 20 години професионален опит в България и чужбина. Работил е в международни архитектурни и урбанистични бюра в България, Нидерландия, Италия, Китай, както и по мащабни градски проекти в Европа и Азия