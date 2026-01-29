НА ЖИВО
      четвъртък, 29.01.26
          Консултациите за служебен премиер продължават на „Дондуков" 2

          29 януари 2026 | 08:31
          Снимка: БГНЕС
          Сподели
          След четири отказа и едно заявено съгласие процедурата по консултациите за служебен министър-председател продължава. До този момент единственият, който е заявил готовност да заеме поста, ако му бъде предложен, е Андрей Гюров.

          Днес на „Дондуков“ 2 вицепрезидентът Илияна Йотова провежда две срещи в рамките на консултациите. Първата е с омбудсмана Велислава Делчева, а втората – с нейния заместник Мария Филипова.

          Финалните разговори са насрочени за петък. Тогава Йотова ще се срещне с председателя на Сметната палата Димитър Главчев и неговите заместници Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

          Консултациите са част от процедурата по избор на служебен министър-председател, като до момента липсва широк консенсус сред поканените кандидати.

