Консултациите за служебен премиер продължават на „Дондуков“ 2

След четири отказа и едно заявено съгласие процедурата по консултациите за служебен министър-председател продължава. До този момент единственият, който е заявил готовност да заеме поста, ако му бъде предложен, е Андрей Гюров.

- Реклама -

Днес на „Дондуков“ 2 вицепрезидентът Илияна Йотова провежда две срещи в рамките на консултациите. Първата е с омбудсмана Велислава Делчева, а втората – с нейния заместник Мария Филипова.

Финалните разговори са насрочени за петък. Тогава Йотова ще се срещне с председателя на Сметната палата Димитър Главчев и неговите заместници Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Консултациите са част от процедурата по избор на служебен министър-председател, като до момента липсва широк консенсус сред поканените кандидати.