Корупционен скандал разтърсва Испания на фона на най-тежката жп трагедия от години

Най-смъртоносната железопътна катастрофа в Испания от повече от десетилетие насам отвори нов фронт на обществено напрежение, след като разследвания за корупция и злоупотреба с публични средства стигнаха до самото ръководство на транспортния сектор. В центъра на обвиненията е Хосе Луис Абалос – бивш министър на транспорта и дългогодишен съюзник на премиера Педро Санчес.

Абалос е обвинен, че е осигурил работа в две публични компании, подчинени на неговото министерство, на своя бивша интимна партньорка, за която разследващите твърдят, че е била проститутка. Проверява се и дали бизнесмени са финансирали назначението ѝ като част от по-широка схема, свързана с обществени поръчки. В показания пред Върховния съд на Испания студентка по стоматология заявява, че е получила позиции в две държавни инженерни и консултантски фирми, след като е изпратила автобиографията си на Абалос чрез WhatsApp, като допълва, че е предложила да работи, но никога не е била реално повикана.

Бившият министър, който заемаше поста в периода 2018–2021 г., беше задържан миналия ноември и обвинен в членство в престъпна организация, подкуп, търговия с влияние и злоупотреба с публични средства. Той категорично отрича да е извършил нарушение.

В делото, известно като „Caso Koldo“, е замесен и бившият му съветник Колдо Гарсия – бивш охранител в нощен клуб, който впоследствие се превръща в политически посредник. Разследването първоначално се фокусира върху предполагаеми нередности при договори за медицински консумативи по време на COVID пандемията, преди да бъде разширено към търговия с влияние. Гарсия е обвинен по същите текстове като Абалос и също отрича вина.

Скандалът насочи вниманието и към Исабел Пардо де Вера, бивш президент на Adif, която е разследвана за предполагаеми нередности по договори. Тя отрича да е извършила престъпление.

Политически натиск след трагедията край Адамус

Корупционните обвинения се преплитат с дебата за железопътната безопасност след катастрофата от 18 януари край Адамус, Южна Испания, когато високоскоростен влак дерайлира и се сблъска с насрещна композиция, загинаха 45 души. Макар разследващите да подчертават, че няма съдебна връзка между корупционните дела и инцидента, политическата чувствителност нараства.

Правителството отхвърля всякакви внушения, че корупцията е причина за катастрофата. Официалното разследване сочи към счупена релса на заварено съединение между стар и нов участък. Предварителните данни показват, че дефектът може да е съществувал още преди преминаването на първия влак, довеждайки до прекъсване, удар и дерайлиране.

Министърът на транспорта Оскар Пуенте заяви, че линията е била наскоро обновена по инвестиционна програма за 700 млн. евро, а счупената релса е произведена през 2023 г. и монтирана миналата година след сертификация от инспектори. Той отхвърли твърденията за остаряла инфраструктура.

Недоволство и криза в системата

Общественото напрежение се засили и след нови инциденти, включително тежка катастрофа в Каталуния, довела до парализа на регионалната мрежа Rodalies. Данни на вестник ABC показват, че през 2025 г. над 8000 услуги на държавната компания Renfe са се движили по-бавно в сравнение с две години по-рано.

Железопътните синдикати предупреждават за системни проблеми. Генералният секретар на синдиката на машинистите Semaf Диего Мартин нарече ситуацията „нетърпима“ и призова услугите да не се възобновяват, преди системите да бъдат щателно проверени.

Каталунският политик Салвадор Вержес заяви: „Колкото по-малко инвестирате и поддържате инфраструктура, толкова повече инциденти ще има“ и призова за уволнението на Пуенте. Вместо това министърът освободи ръководители от Rodalies и Adif.

Премиерът Санчес, който не е обвинен в неправомерни действия, засега подкрепя Пуенте и настоява трагедиите да не се използват политически, докато не приключат разследванията. Междувременно правителството обяви, че ще изплати 20 млн. евро обезщетения на жертвите от катастрофата край Адамус – 216 000 евро на семейство, включително данъчно облекчени и застрахователни плащания.

Докато страната очаква окончателния доклад, който може да отнеме до година, корупционните обвинения, техническите дефекти и ежедневните смущения засилват усещането за дълбока криза в испанския транспорт.