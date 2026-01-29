НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 29.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Костадинов: Най-логично е Андрей Гюров да бъде служебен премиер

          Готови сме да работим с формацията на Румен Радев

          29 януари 2026 | 09:16 380
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Най-логично е Андрей Гюров да бъде служебен премиер, който единствен не е свързан с Пеевски и Борисов. Това заяви пред БТВ лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

          - Реклама -

          И допълни, че другите от „домовата книга“, са политически лица.

          Костадинов попита защо още не е назначен служебен кабинет, след като оставката на правителството е депозирана преди 2 месеца.

          Готови сме да работим с формацията на Румен Радев за излизане от ЕС. Но той заяви, че иска да задълбочи евроинтеграцията. Имаме идеологически различия“, подчерта Костадинов.

          Най-логично е Андрей Гюров да бъде служебен премиер, който единствен не е свързан с Пеевски и Борисов. Това заяви пред БТВ лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

          - Реклама -

          И допълни, че другите от „домовата книга“, са политически лица.

          Костадинов попита защо още не е назначен служебен кабинет, след като оставката на правителството е депозирана преди 2 месеца.

          Готови сме да работим с формацията на Румен Радев за излизане от ЕС. Но той заяви, че иска да задълбочи евроинтеграцията. Имаме идеологически различия“, подчерта Костадинов.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Георги Киряков: Да изчакаме да видим хората, които ще участват в листите на Радев

          Росица Николаева -
          "Радев е от политиците, играли активна роля, опозиционна роля на редица управления, които считат членството на България изобщо в Европейския съюз, не само в Шенген...
          Общество

          СОС разглежда мерки заради кризата със сметосъбирането

          Дамяна Караджова -
          Столичен общински съвет се събира днес на редовно заседание, като част от точките в дневния ред
          Общество

          Опасна „шега“ на пътя: младеж в чаршаф стряска водачи, а съучастниците му хвърлят камъни по колите

          Дамяна Караджова -
          Странни и опасни сцени са се разигравали нощем край монтанското село Дъбова махала.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions