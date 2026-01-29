Костадинов заподозря, че изборите се бавят „заради някакви договорки“

„Днес е 29 януари. Тъй като няма избрано правителство очевидно е че, изборите няма да са през март. Притеснително е дали само ние искаме да има избори.

Тези безсмислени консултации, които президентът Илияна Йотова прави с представителите на т. нар. Домова книга, са разтягане във времето на безсмислена процедура“ – това коментира пред журналисти в парламента лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

„Ако изборите не са на 29 март, следващата възможна дата е на Цветница. После е Великден. Следващата възможна дата е Томина неделя и пак е празник – на Тома неверни. Тогава ли ще правим избори – на Тома Неверни?! Днес вече чувам хора, които говорят, че може би на 26 април ще е вотът. Защо да не изчакаме направо да дойдат президентските избори да не харчим пари?!“, коментира още Костадинов.

„Бившият президент, който преди няколко дни заяви, че иска да се бори с олигархията, осигурява време на олигархията да управлява. Аз не разбирам това. Нямам отговор защо, освен че може би се случват някакви договорки в момента“, коментира още лидерът на „Възраждане“.

Междувременно в пленарната зала тече обсъждане на първо четене на промените в Изборния кодекс.

По думите на Костадинов във Великобритания, където на последните избори са гласували 21 хиляди души, предвиждаме да има 20 секции, но отделно в посолството и в консулските ни служби има други секции, които не влизат в тази бройка.

Като сметнем, че има 21 хил. гласували, с тези 20 секции плюс още между четири или шест, се решава проблемът на Великобритания, каза още лидерът на „Възраждане“ във връзка с предложените от партията промени за ограничаване на броя на секциите извън ЕС.

„Внесохме това предложение още през декември 2024 г. и не мога да приема аргумента, че го внасяме в последния момент. ДПС са тези, които най-много настояват това да не се случи и за мен е странно как хора, които твърдят, че се борят с влиянието на Пеевски, в момента са против законно и нормално решение, което дори беше в предишния Изборен кодекс“, допълни Костадинов.

На последните избори в Турция са гласувало 48 хил. души, а в държавите извън ЕС общо са гласували около 35 хил. души. От държавите извън ЕС никъде няма да има проблеми с гласуването, защото сме се погрижили за това, добави Костадинов.

„Смятаме, че националната сигурност на България е застрашена и това гласуване в Турция е аномалия. Централната избирателна комисия разпределя колко представители ще има една партия в чужбина, което означава, че дори и да искаме, не можем да проследим процеса“, допълни лидерът на „Възраждане“.