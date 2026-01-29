КЗП с препоръка към бизнеса: осигурете достатъчно евромонети

От 1 февруари еврото става единственото законно платежно средство в България. С това приключва възможността за разплащания в две валути, която изтича на 31 януари. От този момент потребителите ще плащат само в евро, а търговците са длъжни да приемат плащания и да връщат ресто единствено в европейската валута.

Комисия за защита на потребителите препоръчва на търговците своевременно да си осигурят достатъчни количества евромонети, за да се избегнат затруднения при обслужването на клиенти. От комисията напомнят, че неспазването на правилата за двойно обозначаване на цените, коректно превалутиране, прозрачно ценообразуване и други изисквания на Закона за въвеждане на еврото подлежи на санкции от КЗП и останалите контролни органи.

Проверките за необосновано повишаване на цените продължават. При установяване на такова увеличение търговците разполагат с пет работни дни, за да представят икономическа обосновка. При липса на убедителни аргументи следват административни мерки.

Въпреки че левът спира да бъде средство за плащане, Законът за въвеждане на еврото задължава цените да бъдат изписвани едновременно в евро и лева до 8 август 2026 г. Целта е по-лесна ориентация на потребителите в преходния период.

От КЗП апелират гражданите да продължат да подават сигнали и жалби при съмнения за нарушения – на горещия телефон 0700 11 122, на място в офисите на комисията в страната, чрез сайта kzp.bg или през мобилното приложение.