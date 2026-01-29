НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 29.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          КЗП с препоръка към бизнеса: осигурете достатъчно евромонети

          29 януари 2026 | 12:57 190
          Снимка: Радослав Първанов, БТА
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          От 1 февруари еврото става единственото законно платежно средство в България. С това приключва възможността за разплащания в две валути, която изтича на 31 януари. От този момент потребителите ще плащат само в евро, а търговците са длъжни да приемат плащания и да връщат ресто единствено в европейската валута.

          - Реклама -

          Комисия за защита на потребителите препоръчва на търговците своевременно да си осигурят достатъчни количества евромонети, за да се избегнат затруднения при обслужването на клиенти. От комисията напомнят, че неспазването на правилата за двойно обозначаване на цените, коректно превалутиране, прозрачно ценообразуване и други изисквания на Закона за въвеждане на еврото подлежи на санкции от КЗП и останалите контролни органи.

          Рекорден депозит в София: Клиент внесе над 169 000 лева на монети Рекорден депозит в София: Клиент внесе над 169 000 лева на монети

          Проверките за необосновано повишаване на цените продължават. При установяване на такова увеличение търговците разполагат с пет работни дни, за да представят икономическа обосновка. При липса на убедителни аргументи следват административни мерки.

          Въпреки че левът спира да бъде средство за плащане, Законът за въвеждане на еврото задължава цените да бъдат изписвани едновременно в евро и лева до 8 август 2026 г. Целта е по-лесна ориентация на потребителите в преходния период.

          От КЗП апелират гражданите да продължат да подават сигнали и жалби при съмнения за нарушения – на горещия телефон 0700 11 122, на място в офисите на комисията в страната, чрез сайта kzp.bg или през мобилното приложение.

          От 1 февруари еврото става единственото законно платежно средство в България. С това приключва възможността за разплащания в две валути, която изтича на 31 януари. От този момент потребителите ще плащат само в евро, а търговците са длъжни да приемат плащания и да връщат ресто единствено в европейската валута.

          - Реклама -

          Комисия за защита на потребителите препоръчва на търговците своевременно да си осигурят достатъчни количества евромонети, за да се избегнат затруднения при обслужването на клиенти. От комисията напомнят, че неспазването на правилата за двойно обозначаване на цените, коректно превалутиране, прозрачно ценообразуване и други изисквания на Закона за въвеждане на еврото подлежи на санкции от КЗП и останалите контролни органи.

          Рекорден депозит в София: Клиент внесе над 169 000 лева на монети Рекорден депозит в София: Клиент внесе над 169 000 лева на монети

          Проверките за необосновано повишаване на цените продължават. При установяване на такова увеличение търговците разполагат с пет работни дни, за да представят икономическа обосновка. При липса на убедителни аргументи следват административни мерки.

          Въпреки че левът спира да бъде средство за плащане, Законът за въвеждане на еврото задължава цените да бъдат изписвани едновременно в евро и лева до 8 август 2026 г. Целта е по-лесна ориентация на потребителите в преходния период.

          От КЗП апелират гражданите да продължат да подават сигнали и жалби при съмнения за нарушения – на горещия телефон 0700 11 122, на място в офисите на комисията в страната, чрез сайта kzp.bg или през мобилното приложение.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Пожар изпепели къща край Черни Вит, издирват двама възрастни обитатели

          Десислава Димитрова -
          Пожар е избухнал в къща в землището на тетевенското село Черни Вит, разположена в отдалечен и труднодостъпен район без пътна връзка.
          Правосъдие

          Родители съдят Meta, YouTube и TikTok за вреди върху психиката на децата им

          Росица Николаева -
          Родители, тийнейджъри и просветни организации съдят най-големите компании за социални мрежи в света, обвинявайки технологичните гиганти, че умишлено са проектирали продуктите си така, че...
          Политика

          ЕКШЪН В ЗАЛАТА: „Възраждане“ и АПС стигнаха почти до бой (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          За пореден път работата на 51-ото Народно събрание беше прекъсната заради остър словесен сблъсък между депутати, който за малко не прерасна във физическа разправа....
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions