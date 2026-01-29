НА ЖИВО
      четвъртък, 29.01.26
          Le Figaro: България се присъедини към еврозоната – Какво може да посетите там

          България е идеална дестинация за уикенда

          Росица Николаева
          Френският ежедневник „Le Figaro“ публикува в онлайн изданието си статия, посветена на България като привлекателна туристическа дестинация. Поводът е присъединяването на страната ни към еврозоната, което се случи на 1 януари 2026 г.

          Под заглавие „България се присъедини към еврозоната: какво може да посетим там?“ дестинацията е представена като разнообразна, достъпна и подходяща за уикенд пътувания, с богато културно наследство, впечатляваща природа и отлично съотношение цена–качество.

          България, която прие еврото на 1 януари 2026 г., е идеална дестинация за уикенда, пише още френският ежедневник в подзаглавие.

          Ето как „Le Figaro“ представя България:

          Между ледникови езера, хълмисти села и термални спа центрове, страната се разкрива извън утъпканите пътеки: уикенд за туризъм, потапяне в традиции и глътка чист въздух. И със съотношение цена-качество, което е доста ненадминато в момента…

          На по-малко от три часа път със самолет от Париж, България остава сравнително непозната дестинация, далеч от тълпите на балканските си съседи, особено Гърция и Хърватия.

          От червените скални образувания на Белоградчик на северозапад до девствените гори на Национален парк „Пирин“, тази източноевропейска страна съчетава впечатляващи пейзажи с богато културно наследство.

          През 2024 г. над 13 милиона международни туристи са посетили страната, според данни на ООН по туризъм.

          Това лято наблюдавахме много силен старт на туризма в България“, отбелязва туроператорът TUI France. Достъпните разходи за живот привличат европейци, особено румънци, гърци и германци“, добавя Георги Йовков, 45-годишен, френскоговорящ екскурзовод от над двадесет години.  

          Добро съотношение цена-качество

          България набира популярност сред френските пътешественици. Това лято туроператорът TUI France регистрира увеличение с над 15% на резервациите в сравнение с 2024 г. Това е достъпна дестинация с отлично съотношение цена-качество“, отбелязва Жан-Батист Делсук, директор „Туристически операции“ в TUI France. 

          Лесно е да се стигне бързо до там, което ви позволява да се насладите напълно на почивката си.“ Повечето пътувания са за двойки, които представляват 70% от пътуващите, докато 30% пътуват сами.

          Сред най-популярните забележителности е Рилският манастир, обект на световното културно наследство на ЮНЕСКО. „Само този архитектурен шедьовър си заслужава пътуване до България“, уверява TUI France.

          По на юг, Казанлъшката гробница, сгушена в Долината на розите, и екскурзиите до нос Калиакра с изглед към Черно море също привличат пътешествениците. „Входът през старата порта, на 70 метра над морето, е наистина впечатляващ“.

          Пакетите „ол инклузив“ са популярни във ваканционните клубове, като престоят започва от 695 евро на човек. „Почиващите обичат да се наслаждават на великолепните плажове на България“, потвърждава Жан-Батист Делсук.

          От Club Lookéa Laguna Beach в Албена историческият град Несебър може да бъде разгледан чрез селски фестивали и разходки сред културното наследство. За да отговори на нарастващото търсене, TUI France ще отвори втори клуб през 2026 г. Имайте предвид обаче, че туроператорът не предлага тази дестинация през зимата.

          Излизане от утъпканите пътеки

          В България язовир Въча, сгушен в сърцето на Родопите, е забележителност за дейности на открито, като туризъм и наблюдение на природата.

          За да оцените истински богатството на България, 45-годишният Георги Йовков, френскоговорящ екскурзовод, лицензиран от Министерството на туризма, препоръчва да разнообразите преживяванията си.

          В южната част на страната, спирката в Пловдив е задължителна. Известен с оживената си културна сцена, градът е най-добре да се разгледа, като се разхождате по калдъръмените му улички, преди да се насладите на местни специалитети като баница, приготвена със сирене или яйца. Йовков предлага да откриете българските традиции, като участвате в работилници по готварство или тъкане.

          Любителите на природата също ще намерят много. От язовир Въча в Родопите до неравните пътеки по крайбрежието на Черно море, Георги Йовков насърчава туристите да използват сертифицирани планински водачи, за да изследват екопътеките.

          Изберете селски къщи за гости или нощувки със закуска, често обозначени като „Зелена хижа“ “, съветва той. „Идеята е да се подкрепят местните общности и да се запази културното и природното наследство“.

          За да се проучат по-задълбочено тези традиции, екскурзоводът предлага да се разгледат някои местни съкровища, като например троянската керамика или известната казанлъшка роза. Това, казва той, е начин да се допринесе за „запазването на уменията на предците и подкрепата на местната икономика“.

          На надморска височина от 1200 метра, село Момчиловци също увековечава тази връзка с наследството, привличайки многобройни посетители всяко лято, особено китайци, за местния си фестивал на киселото мляко, известен с ползите си за здравето. Тази балканска страна никога не престава да удивлява.

