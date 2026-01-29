НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 29.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Левски отхвърлил сериозна оферта за Мустафа Сангаре

          „Сините“ отказаха нова оферта за Мустафа Сангаре

          29 януари 2026 | 11:29 180
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Левски е отказал поредна оферта за нападателя Мустафа Сангаре. Най-новото предложение е дошло от страна на египетския гранд Ал Ахли. Тимът от Кайро е изразил готовност да плати 2,5 милиона евро, но от герена са отказали да продадат сега малийския национал, за да запазят най-добрите си играчи за атака на шампионската титла.

          - Реклама -

          През тази зима „сините“ отказаха и друга оферта за 27-годишния таран. Счита се, че тя е била от марокански отбор. Самият Сангаре в разговор с клубната управа е обявил, че предпочита да остане на „Герена“ до края на сезона. Едва след това може да се мисли за негов трансфер.

          От началото на сезона Мустафа Сангаре взе участие в 23 мача на Левски във всички турнири, в които вкара девет гола и направи четири асистенции. Той пропусна последните две контроли на „сините“ и за момента не е ясно дали ще играе във вторник срещу Лудогорец в мача за Суперкупата на България.

          Левски е отказал поредна оферта за нападателя Мустафа Сангаре. Най-новото предложение е дошло от страна на египетския гранд Ал Ахли. Тимът от Кайро е изразил готовност да плати 2,5 милиона евро, но от герена са отказали да продадат сега малийския национал, за да запазят най-добрите си играчи за атака на шампионската титла.

          - Реклама -

          През тази зима „сините“ отказаха и друга оферта за 27-годишния таран. Счита се, че тя е била от марокански отбор. Самият Сангаре в разговор с клубната управа е обявил, че предпочита да остане на „Герена“ до края на сезона. Едва след това може да се мисли за негов трансфер.

          От началото на сезона Мустафа Сангаре взе участие в 23 мача на Левски във всички турнири, в които вкара девет гола и направи четири асистенции. Той пропусна последните две контроли на „сините“ и за момента не е ясно дали ще играе във вторник срещу Лудогорец в мача за Суперкупата на България.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Тенис

          Четвърти пореден финал в Мелбърн за неповторимата Арина Сабаленка

          Николай Минчев -
          Арина Сабаленка се класира за четвърти последователен път на финал на Откритото първенство на Австралия по тенис. Тя надви убедително Елина Свитолина с 6-2,...
          Моторни Спортове

          Фабио Куартараро сменя Ямаха с Хонда

          Станимир Бакалов -
          Първата трансферна бомба в MotoGP за сезон 2027 вече е факт, след като световният шампион за 2021 година Фабио Куартараро е подписал двугодишен договор...
          Моторни Спортове

          Хамилтън каза каква ще е следващата цел пред Ферари в Барселона

          Станимир Бакалов -
          Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън каза каква ще е следващата цел пред отбора на Ферари преди началото на сезон 2026 във Формула 1. Британецът изкара...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions