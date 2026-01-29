Левски отхвърлил сериозна оферта за Мустафа Сангаре

Левски е отказал поредна оферта за нападателя Мустафа Сангаре. Най-новото предложение е дошло от страна на египетския гранд Ал Ахли. Тимът от Кайро е изразил готовност да плати 2,5 милиона евро, но от герена са отказали да продадат сега малийския национал, за да запазят най-добрите си играчи за атака на шампионската титла.

През тази зима „сините“ отказаха и друга оферта за 27-годишния таран. Счита се, че тя е била от марокански отбор. Самият Сангаре в разговор с клубната управа е обявил, че предпочита да остане на „Герена“ до края на сезона. Едва след това може да се мисли за негов трансфер.

От началото на сезона Мустафа Сангаре взе участие в 23 мача на Левски във всички турнири, в които вкара девет гола и направи четири асистенции. Той пропусна последните две контроли на „сините“ и за момента не е ясно дали ще играе във вторник срещу Лудогорец в мача за Суперкупата на България.