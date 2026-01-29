НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 29.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Лудогорец ще търси задължителна победа срещу Ница

          Срещата на "Хювефарма Арена" започва в 22:00 и ще бъде ръководена от чешка съдийска бригада начело с Онджей Берка

          29 януари 2026 | 13:28 110
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Лудогорец ще бъде домакин на Ница в последния си мач от основната фаза на тазгодишното издание на Лига Европа. Срещата на „Хювефарма Арена“ започва в 22:00 и ще бъде ръководена от чешка съдийска бригада начело с Онджей Берка.

          - Реклама -

          Срещата е решаваща за класирането на „орлите“ към фазата на елиминациите. Към момента разградчани са на границата на продължаването напред, като само една позиция ги дели от целта.

          Играчите на Пер-Матиас Хьогмо са на 25-о място с актив от седем точки, събрани след две победи и едно равенство.

          За да се класират за елиминационната фаза трябва да стигнат най-малко до 24-а позиция, така че победата над французите на практика се явява задължителна. Съществува и минимален вариант, при който и точката да е достатъчна за шампионите, но той е повече илюзорен. При него Селтик трябва да загуби като домакин на Утрехт, а отборите на Фейенорд, Базел, Залцбург, ФКСБ и Го Ахед Ийгълс не трябва да печели своя мач, тъй като всички те имат по 6 точки и при успех биха събрали 9.

          При победа шансовете на „орлите“ са значително по-големи, макар че отново не всичко ще зависи изцяло от тях самите. Основните конкуренти на българския тим и мачовете, от които ще се интересуват възпитаниците на Пер-Матиас Хьогмо, ще бъдат тези на Селтик, Йънг Бойс, Бран, Лил и Динамо Загреб.

          При загуба на един от първите четири изброени отбора и победа на Лудогорец българският шампион със сигурност ще се класира напред. Само при загуба на Динамо Загреб точките на двата отбора ще бъдат равни и тогава ще се гледа по-добрата голова разлика, която към момента е в полза на хърватите. При равенство на Селтик разградчани отново ще продължат напред, а при равенство на един измежду отборите на Йънг Бойс, Бран и Лил отново ще се стигне до сравнение на головата разлика.

          Към момента „орлите“ имат по-добра такава единствено спрямо Йънг Бойс.

          Лудогорец ще бъде домакин на Ница в последния си мач от основната фаза на тазгодишното издание на Лига Европа. Срещата на „Хювефарма Арена“ започва в 22:00 и ще бъде ръководена от чешка съдийска бригада начело с Онджей Берка.

          - Реклама -

          Срещата е решаваща за класирането на „орлите“ към фазата на елиминациите. Към момента разградчани са на границата на продължаването напред, като само една позиция ги дели от целта.

          Играчите на Пер-Матиас Хьогмо са на 25-о място с актив от седем точки, събрани след две победи и едно равенство.

          За да се класират за елиминационната фаза трябва да стигнат най-малко до 24-а позиция, така че победата над французите на практика се явява задължителна. Съществува и минимален вариант, при който и точката да е достатъчна за шампионите, но той е повече илюзорен. При него Селтик трябва да загуби като домакин на Утрехт, а отборите на Фейенорд, Базел, Залцбург, ФКСБ и Го Ахед Ийгълс не трябва да печели своя мач, тъй като всички те имат по 6 точки и при успех биха събрали 9.

          При победа шансовете на „орлите“ са значително по-големи, макар че отново не всичко ще зависи изцяло от тях самите. Основните конкуренти на българския тим и мачовете, от които ще се интересуват възпитаниците на Пер-Матиас Хьогмо, ще бъдат тези на Селтик, Йънг Бойс, Бран, Лил и Динамо Загреб.

          При загуба на един от първите четири изброени отбора и победа на Лудогорец българският шампион със сигурност ще се класира напред. Само при загуба на Динамо Загреб точките на двата отбора ще бъдат равни и тогава ще се гледа по-добрата голова разлика, която към момента е в полза на хърватите. При равенство на Селтик разградчани отново ще продължат напред, а при равенство на един измежду отборите на Йънг Бойс, Бран и Лил отново ще се стигне до сравнение на головата разлика.

          Към момента „орлите“ имат по-добра такава единствено спрямо Йънг Бойс.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Тенис

          Четвърти пореден финал в Мелбърн за неповторимата Арина Сабаленка

          Николай Минчев -
          Арина Сабаленка се класира за четвърти последователен път на финал на Откритото първенство на Австралия по тенис. Тя надви убедително Елина Свитолина с 6-2,...
          Моторни Спортове

          Фабио Куартараро сменя Ямаха с Хонда

          Станимир Бакалов -
          Първата трансферна бомба в MotoGP за сезон 2027 вече е факт, след като световният шампион за 2021 година Фабио Куартараро е подписал двугодишен договор...
          Моторни Спортове

          Хамилтън каза каква ще е следващата цел пред Ферари в Барселона

          Станимир Бакалов -
          Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън каза каква ще е следващата цел пред отбора на Ферари преди началото на сезон 2026 във Формула 1. Британецът изкара...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions