Евроком първи съобщи: „Лукойл“ договори продажбата на международни активи на фона на санкц

Руският петролен гигант Лукойл, който е подложен на санкции от САЩ, обяви, че е сключил „споразумение“ с американската инвестиционна компания Carlyle за продажбата на свои активи в чужбина, съобщава АФП. Преди няколко дни лидерът на АБВ Румен Петков за първи път съобщи новината, че се подготвя продажбата на петролния гигант.

От руската компания уточняват, че е постигнато споразумение за продажбата на Lukoil International GmbH, като сделката не включва активите на дружеството в Казахстан.

През октомври 2025 г. Съединените щати, Европейски съюз и Обединеното кралство включиха „Лукойл“ в санкционен списък. В резултат ръководството на компанията беше принудено в кратки срокове да търси купувач за международните си активи.

На 15 януари службата за контрол на чуждестранните активи OFAC към Министерството на финансите на САЩ удължи лиценза, който позволява продажбата на активите на „Лукойл“ в чужбина. Документът дава право да се водят преговори и да се сключват договори, свързани с разпродажбата на международните активи на компанията.

Срокът на лиценза е удължен до 28 януари и обхваща както самия руски петролен производител, така и всички дружества, в които „Лукойл“ притежава пряко или непряко дял от най-малко 50 процента.

По налична информация общата стойност на международните активи на „Лукойл“ се оценява на около 22 милиарда долара.