„Възможно е господин Главчев да приеме за трети път да е служебен премиер, но е възможно и да се е уморил, тъй като в този мач той участва не един път, а цели два пъти, тоест има меко казано сериозен опит„. Това заяви пред БНР политологът Любомир Стефанов:

„Ситуацията също така е различна. Вероятни бъдещи коалиции не се очертават и в този ред на мисли той да участва като председател с хоризонт кой знае до кога, би било трудно. За мен притеснителното е целият дизайн на тази идея, която имаше уж за цел да извади едноличното и безотчетно управление от страна на президентската институция в България, да го направи уж предсказуемо, ни хвърли в една друга крайност.

И странното е, че тези, които бяха автори на съответните подправки в момента, не ги наричам поправки, а подправки в нашия политически живот, избягват да се сещат дори да поемат отговорност, а ние сме в тази ситуация именно, защото не домислихме нещо много важно като ремонта на Конституцията„.

Той подчерта, че освен господин Гюров не вижда други кандидати, съдейки по предварителните им и малко по-ранни заявки.

Според Любомир Стефанов много от хората в БСП може би ще се приютят под сянката на Румен Радев.