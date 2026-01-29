НА ЖИВО
      четвъртък, 29.01.26
          Любомир Стефанов: Много от хората в БСП може би ще се приютят под сянката на Румен Радев

          Освен господин Гюров не виждам други достойни кандидати

          29 януари 2026 | 12:14
          Възможно е господин Главчев да приеме за трети път да е служебен премиер, но е възможно и да се е уморил, тъй като в този мач той участва не един път, а цели два пъти, тоест има меко казано сериозен опит„. Това заяви пред БНР политологът Любомир Стефанов:

          Ситуацията също така е различна. Вероятни бъдещи коалиции не се очертават и в този ред на мисли той да участва като председател с хоризонт кой знае до кога, би било трудно. За мен притеснителното е целият дизайн на тази идея, която имаше уж за цел да извади едноличното и безотчетно управление от страна на президентската институция в България, да го направи уж предсказуемо, ни хвърли в една друга крайност.

          И странното е, че тези, които бяха автори на съответните подправки в момента, не ги наричам поправки, а подправки в нашия политически живот, избягват да се сещат дори да поемат отговорност, а ние сме в тази ситуация именно, защото не домислихме нещо много важно като ремонта на Конституцията„.

          Той подчерта, че освен господин Гюров не вижда други кандидати, съдейки по предварителните им и малко по-ранни заявки.

          Според Любомир Стефанов много от хората в БСП може би ще се приютят под сянката на Румен Радев.

