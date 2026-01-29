НА ЖИВО
      четвъртък, 29.01.26
          България

          Мария Габриел иска да е зам.-генерален директор на ЮНЕСКО

          29 януари 2026 | 12:28
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Катя Илиева

          Мария Габриел иска да е зам.-генерален директор на ЮНЕСКО. Това съобщи сайтът за разследваща журналистика „БЪРД“ .

          В материала се посочва, че ротацията на Сглобката изхвърля Мария Габриел в глуха орбита, но силата на властовото притегляне отново я връща на хоризонта. Габриел иска да поеме ресора “Комуникация и информация”, твърди изданието.

          Писмото с официалната държавна подкрепа е подписано на 23-ти януари от отиващия си министър на външните работи Георг Георгиев и засега не е публично оповестено.

          „Но преди Габриел да поеме към отговорността за световното комуникационно и информационно наследство, нека припомним нейното собствено наследство в българската политика – поредица от разминавания с истината, евтини ведомствени жилища и съмнителни назначения. Едно от които е това на сегашния български посланик в Париж и ЮНЕСКО – Радка Балабанова – Рулева, която е натоварена да поддържа и прокара кандидатурата ѝ пред новия египетски генерален директор.

          Един от най-ранните и устойчиви митове в биографията на Мария Габриел (тогава Неделчева) е нейната научна степен. В предизборен клип на ГЕРБ за европейските избори през 2009 г. тя самоуверено заявява: „По образование съм доктор на политическите науки“. Тази претенция е затвърдена и през 2011 г. на официалната ѝ страница като евродепутат, където е посочено, че притежава докторат от Института за политически науки в Бордо и Свободния университет в Брюксел, разработван между 2003 и 2011 г.“, пише сайтът.

          Разследване на BIRD обаче разкри, че това е лъжа. Мария Габриел никога не е защитавала дисертацията си. Справка във френската държавна база данни theses.fr, където задължително се публикуват всички защитени докторати, показва, че нейното име липсва. Впоследствие, в официалните ѝ биографии като еврокомисар, титлата „доктор“ тихомълком изчезна, вероятно за да се избегне изискването за представяне на диплома, каквато тя не притежава.

