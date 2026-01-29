Марко Рубио: Съдбата на Донбас е ключовото разногласие между Украйна и Русия и е много трудно да се преодолее

В мирните преговори за прекратяване на войната между Русия и Украйна продължава активната работа по разрешаването на териториалния въпрос и съдбата на Донбас. Това остава ключовото и най-сложно разногласие между страните. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви това по време на изслушване на Комисията по външни отношения на Сената на САЩ, съобщава Reuters.

Според Рубио преговарящите са успели да стеснят кръга от въпроси до един централен въпрос – статута на Донбас – но разрешаването му ще бъде изключително трудно.

„Това все още е мост, който трябва да преминем. Все още е пропаст, но поне успяхме да стесним кръга от въпроси до един централен, а това вероятно ще бъде много трудно“, отбеляза държавният секретар.