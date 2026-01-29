Мерц изключи 2027 г. като дата за членство на Украйна в ЕС

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че 2027 г. не може да бъде целева дата за присъединяването на Украйна към Европейския съюз, като подчерта, че процесът изисква изпълнение на всички формални критерии и не допуска политическо ускоряване.
Той подчерта, че всички държави кандидати, включително Украйна, трябва да изпълнят Копенхагенските критерии, които са в основата на разширяването на ЕС.
Копенхагенските критерии, въведени през 1993 г., изискват:
стабилни демократични институции,
функционираща пазарна икономика,
способност за прилагане на европейското законодателство и поемане на задълженията на членството.
Мерц акцентира, че на този етап приоритет за Киев следва да бъдат преговорите със САЩ и Русия, които се водят в Абу Даби, и изрази предпазлив оптимизъм за възможно споразумение.
Русия и Украйна проведоха разговори в петък и събота с посредничеството на Съединените щати, като фокусът беше върху варианти за мирно уреждане на конфликта.
Украйна подаде официална молба за членство в ЕС малко след началото на войната с Русия през 2022 г. и настоява за ускорена интеграция, разглеждайки я като ключов механизъм за сигурност.
Изявленията на Мерц обаче ясно показват, че Берлин не подкрепя фиксиран срок за членството на Украйна, а настоява процесът да се развива в рамките на установените правила и етапи на Европейския съюз.
Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че 2027 г. не може да бъде целева дата за присъединяването на Украйна към Европейския съюз, като подчерта, че процесът изисква изпълнение на всички формални критерии и не допуска политическо ускоряване.
Той подчерта, че всички държави кандидати, включително Украйна, трябва да изпълнят Копенхагенските критерии, които са в основата на разширяването на ЕС.
Копенхагенските критерии, въведени през 1993 г., изискват:
стабилни демократични институции,
функционираща пазарна икономика,
способност за прилагане на европейското законодателство и поемане на задълженията на членството.
Мерц акцентира, че на този етап приоритет за Киев следва да бъдат преговорите със САЩ и Русия, които се водят в Абу Даби, и изрази предпазлив оптимизъм за възможно споразумение.
Русия и Украйна проведоха разговори в петък и събота с посредничеството на Съединените щати, като фокусът беше върху варианти за мирно уреждане на конфликта.
Украйна подаде официална молба за членство в ЕС малко след началото на войната с Русия през 2022 г. и настоява за ускорена интеграция, разглеждайки я като ключов механизъм за сигурност.
Изявленията на Мерц обаче ясно показват, че Берлин не подкрепя фиксиран срок за членството на Украйна, а настоява процесът да се развива в рамките на установените правила и етапи на Европейския съюз.