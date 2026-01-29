Мерц изключи 2027 г. като дата за членство на Украйна в ЕС

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че 2027 г. не може да бъде целева дата за присъединяването на Украйна към Европейския съюз, като подчерта, че процесът изисква изпълнение на всички формални критерии и не допуска политическо ускоряване.

„Казахме на американците ясно, че присъединяване на Украйна на 1 януари 2027 г. е изключено. Това не е възможно", заяви Мерц по време на брифинг в Берлин.

Той подчерта, че всички държави кандидати, включително Украйна, трябва да изпълнят Копенхагенските критерии, които са в основата на разширяването на ЕС.

Копенхагенските критерии, въведени през 1993 г., изискват:

стабилни демократични институции ,

, функционираща пазарна икономика ,

, способност за прилагане на европейското законодателство и поемане на задълженията на членството.

„Тези процеси обикновено отнемат няколко години. Украйна трябва да има перспектива за членство в Европейския съюз, но това е дългосрочен процес“, допълни германският канцлер.

Мерц акцентира, че на този етап приоритет за Киев следва да бъдат преговорите със САЩ и Русия, които се водят в Абу Даби, и изрази предпазлив оптимизъм за възможно споразумение.

Русия и Украйна проведоха разговори в петък и събота с посредничеството на Съединените щати, като фокусът беше върху варианти за мирно уреждане на конфликта.

Украйна подаде официална молба за членство в ЕС малко след началото на войната с Русия през 2022 г. и настоява за ускорена интеграция, разглеждайки я като ключов механизъм за сигурност.

„Присъединяването на Украйна към Европейския съюз е една от ключовите гаранции за сигурност не само за нас, но и за цяла Европа“, написа украинският президент Володимир Зеленски в социалната мрежа X след разговор с австрийския канцлер Кристиан Щокер.

„Затова говорим за конкретна дата – 2027 г., и разчитаме на подкрепата на партньорите за нашата позиция“, добави той.

Изявленията на Мерц обаче ясно показват, че Берлин не подкрепя фиксиран срок за членството на Украйна, а настоява процесът да се развива в рамките на установените правила и етапи на Европейския съюз.