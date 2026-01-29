Microsoft с 60% ръст на печалбата, но инвеститорите се притесняват от скъпата AI надпревара

Microsoft отчете 60-процентен скок на нетната си печалба за последното тримесечие на 2025 г., но въпреки силните резултати акциите на софтуерния и облачен гигант поевтиняха с около 4% в извънборсовата търговия. Причината – инвеститорските опасения около рязко нарастващите капиталови разходи, свързани с агресивното навлизане на компанията в надпреварата за изкуствен интелект с конкуренти като Google, Amazon и Meta.

За трите месеца до 31 декември Microsoft реализира нетна печалба от 38,5 млрд. долара при приходи от 81,3 млрд. долара. За сравнение, година по-рано печалбата възлизаше на 24,1 млрд. долара, а приходите – на 69,6 млрд. долара.

Анализаторите отбелязват, че резултатите са били подкрепени и от печалби, свързани с инвестицията на Microsoft в OpenAI – компанията зад ChatGPT.

„Microsoft не обяви победа в сферата на изкуствения интелект, но представи убедителни аргументи, че направените разходи имат реален път към възвръщаемост“, коментира пред АФП Джереми Голдман, водещ анализатор в Emarketer.

От компанията съобщиха, че капиталовите разходи са нараснали с 66% до 37,5 млрд. долара, като по-голямата част от тях са насочени към изграждане на инфраструктура за изкуствен интелект и облачни услуги.

Microsoft продължава да инвестира сериозно в AI, включително чрез центрове за данни и стратегическото си партньорство с OpenAI, в която корпорацията притежава 27% дял. OpenAI вече се утвърди като най-скъпата частна компания в света, с оценка от около 500 млрд. долара.

В оперативен план приходите от Azure и други облачни услуги са се увеличили с 39%, а търговските облачни приходи от Microsoft 365 – със 17%, като и двата показателя са в рамките на пазарните очаквания.

LinkedIn е отчела 11% ръст на приходите, докато постъпленията от гейминг подразделението Xbox са намалели с 5%, което подсказва за по-слабо представяне на потребителските развлечения на фона на корпоративния и AI фокуса на компанията.