НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 29.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятИкономика

          Microsoft с 60% ръст на печалбата, но инвеститорите се притесняват от скъпата AI надпревара

          29 януари 2026 | 03:10 00
          Снимка: Reuters
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Microsoft отчете 60-процентен скок на нетната си печалба за последното тримесечие на 2025 г., но въпреки силните резултати акциите на софтуерния и облачен гигант поевтиняха с около 4% в извънборсовата търговия. Причината – инвеститорските опасения около рязко нарастващите капиталови разходи, свързани с агресивното навлизане на компанията в надпреварата за изкуствен интелект с конкуренти като Google, Amazon и Meta.

          - Реклама -

          За трите месеца до 31 декември Microsoft реализира нетна печалба от 38,5 млрд. долара при приходи от 81,3 млрд. долара. За сравнение, година по-рано печалбата възлизаше на 24,1 млрд. долара, а приходите – на 69,6 млрд. долара.

          Анализаторите отбелязват, че резултатите са били подкрепени и от печалби, свързани с инвестицията на Microsoft в OpenAI – компанията зад ChatGPT.

          „Microsoft не обяви победа в сферата на изкуствения интелект, но представи убедителни аргументи, че направените разходи имат реален път към възвръщаемост“, коментира пред АФП Джереми Голдман, водещ анализатор в Emarketer.

          От компанията съобщиха, че капиталовите разходи са нараснали с 66% до 37,5 млрд. долара, като по-голямата част от тях са насочени към изграждане на инфраструктура за изкуствен интелект и облачни услуги.

          Microsoft продължава да инвестира сериозно в AI, включително чрез центрове за данни и стратегическото си партньорство с OpenAI, в която корпорацията притежава 27% дял. OpenAI вече се утвърди като най-скъпата частна компания в света, с оценка от около 500 млрд. долара.

          В оперативен план приходите от Azure и други облачни услуги са се увеличили с 39%, а търговските облачни приходи от Microsoft 365 – със 17%, като и двата показателя са в рамките на пазарните очаквания.

          LinkedIn е отчела 11% ръст на приходите, докато постъпленията от гейминг подразделението Xbox са намалели с 5%, което подсказва за по-слабо представяне на потребителските развлечения на фона на корпоративния и AI фокуса на компанията.

          Microsoft отчете 60-процентен скок на нетната си печалба за последното тримесечие на 2025 г., но въпреки силните резултати акциите на софтуерния и облачен гигант поевтиняха с около 4% в извънборсовата търговия. Причината – инвеститорските опасения около рязко нарастващите капиталови разходи, свързани с агресивното навлизане на компанията в надпреварата за изкуствен интелект с конкуренти като Google, Amazon и Meta.

          - Реклама -

          За трите месеца до 31 декември Microsoft реализира нетна печалба от 38,5 млрд. долара при приходи от 81,3 млрд. долара. За сравнение, година по-рано печалбата възлизаше на 24,1 млрд. долара, а приходите – на 69,6 млрд. долара.

          Анализаторите отбелязват, че резултатите са били подкрепени и от печалби, свързани с инвестицията на Microsoft в OpenAI – компанията зад ChatGPT.

          „Microsoft не обяви победа в сферата на изкуствения интелект, но представи убедителни аргументи, че направените разходи имат реален път към възвръщаемост“, коментира пред АФП Джереми Голдман, водещ анализатор в Emarketer.

          От компанията съобщиха, че капиталовите разходи са нараснали с 66% до 37,5 млрд. долара, като по-голямата част от тях са насочени към изграждане на инфраструктура за изкуствен интелект и облачни услуги.

          Microsoft продължава да инвестира сериозно в AI, включително чрез центрове за данни и стратегическото си партньорство с OpenAI, в която корпорацията притежава 27% дял. OpenAI вече се утвърди като най-скъпата частна компания в света, с оценка от около 500 млрд. долара.

          В оперативен план приходите от Azure и други облачни услуги са се увеличили с 39%, а търговските облачни приходи от Microsoft 365 – със 17%, като и двата показателя са в рамките на пазарните очаквания.

          LinkedIn е отчела 11% ръст на приходите, докато постъпленията от гейминг подразделението Xbox са намалели с 5%, което подсказва за по-слабо представяне на потребителските развлечения на фона на корпоративния и AI фокуса на компанията.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Tesla отчете 61% срив на печалбата за тримесечието на фона на спад в продажбите и по-високи разходи

          Красимир Попов -
          Tesla регистрира 61-процентен спад на печалбата за четвъртото тримесечие, повлиян от по-ниските продажби на автомобили и нарасналите разходи, съобщи компанията. Производителят на електромобили, който се...
          Политика

          Армията и полицията на Венецуела обявиха лоялност към временния президент Делси Родригес

          Красимир Попов -
          Венецуелските въоръжени сили и полицията официално декларираха лоялност към временния президент Делси Родригес, след като по-рано този месец Съединените щати отстраниха от власт Николас...
          Политика

          Разполагането на войски по заповед на Тръмп е струвало близо 500 млн. долара през 2025 г.

          Красимир Попов -
          Спорните разполагания на военни части, наредени от президента на САЩ Доналд Тръмп в редица американски градове, са стрували почти 500 млн. долара само през...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions