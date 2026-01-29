НА ЖИВО
          Минчо Събев: Все още се прекланяме пред манипулаторите

          29 януари 2026 | 17:26
          Емблематичната постановка на Иван Радоев „Човекоядката“ ще бъде представена отново на българска сцена от режисьора Минчо Събев. Това стана ясно от думите на самия режисьор Минчо Събев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          В студиото гостуваха още актьорите Клара Армандова и Дидо Манчев, които също участват в пиесата. Манчев заяви, че около нас и днес има много човекоядци, които ни заобикалят и част от тях са сред водещите хора в държавата ни.

          „Ние сме прекланяме пред манипулаторите, съгласяваме се с тях“, каза още режисьорът Събев.

          Според Армандова има случаи, в които дори осъзнаваме, че ни манипулират, но въпреки това продължаваме да се прекланяме пред тези манипулатори.

          „Човекоядците изяждат най-ценното от един човек – душата му, чистотата му и човещината. Тези неща успява да запази протестиращият, недоволният човек“, заяви още Манчев.

          Армандова определи като изумителен факта, че тази пиеса толкова години е актуална. Тя сподели и виждането си, че поет като Иван Радоев следва задължително да бъде изучаван в училищата.

          „Аз не знам друг поет в света да е казал следният нежен, малко тъжен, но и малко смешен поетически афоризъм: „Човекът е една незавършена усмивка, разказвана от цвете“, цитира Армандова

