Минчо Събев: Все още се прекланяме пред манипулаторите

Емблематичната постановка на Иван Радоев „Човекоядката“ ще бъде представена отново на българска сцена от режисьора Минчо Събев. Това стана ясно от думите на самия режисьор Минчо Събев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

В студиото гостуваха още актьорите Клара Армандова и Дидо Манчев, които също участват в пиесата. Манчев заяви, че около нас и днес има много човекоядци, които ни заобикалят и част от тях са сред водещите хора в държавата ни.

„Ние сме прекланяме пред манипулаторите, съгласяваме се с тях“, каза още режисьорът Събев.

Според Армандова има случаи, в които дори осъзнаваме, че ни манипулират, но въпреки това продължаваме да се прекланяме пред тези манипулатори.

„Човекоядците изяждат най-ценното от един човек – душата му, чистотата му и човещината. Тези неща успява да запази протестиращият, недоволният човек“, заяви още Манчев.

Армандова определи като изумителен факта, че тази пиеса толкова години е актуална. Тя сподели и виждането си, че поет като Иван Радоев следва задължително да бъде изучаван в училищата.