          Война

          Мирноград почти изцяло е под контрола на руснаците, разполагат комендатура, артилерия и щабове

          29 януари 2026 | 10:02 780
          Град Мирноград в Донецка област е почти изцяло под контрола на руските сили. Те са разположили там комендатура, артилерия и щабове. Това съобщи „Украинская правда“, позовавайки се на неназован офицер, изпълняващ мисии на това направление. Отбелязва се, че в момента се водят боеве в северната част на града, близо до железопътната станция, както и в северната част на съседното село Светлое.

          „В другите части на града вече има артилерия, техника, пилоти – каквото искате. Нещата се натрупват сериозно. Очакваме скоро механизирани атаки от врага. Що се отнася до щаба, те преместват щаба си от Новогродовка в Мирноград. В Мирноград също има команден пункт; видяхме как цивилни с вещите им биват ескортирани“, казва източникът.

          Украински войници държат позиции в северната част на Мирноград. ВСУ се опитват да попречат на руснаците да излязат от града.

          В същото време в статията се посочва, че отбраната на северната част на Мирноград „е направена практически невъзможна от вражеския контрол над небето – както от самолети, така и от дронове“. Освен това, пътищата за влизане в града отдавна са в „сивата зона“.

          Все още няма заповед за изтегляне на ВСУ от Мирноград, добавя „Украинская правда“.

