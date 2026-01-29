НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          Митничари откриха контрабандно злато за над 150 000 евро в якета на пътници

          29 януари 2026 | 16:38 160
          Митнически служители на граничния пункт „Капитан Андреево“ предотвратиха опит за контрабанда на близо един килограм златни изделия. Накитите, чиято стойност се изчислява на над 150 000 евро, са били укрити в дрехите на двама пътници, влизащи в страната от Турция, съобщават от Агенция „Митници“.

          Случаят се разиграва на 27 януари 2026 г., когато около 21:30 часа на пункта пристига автобус с турска регистрация. Превозното средство, управлявано от турски шофьор, е превозвало 10 пътници по маршрута от Турция през България за Косово.

          Въпреки че не са декларирали стоки за митнически контрол, превозното средство е селектирано за щателна проверка въз основа на анализ на риска. Инспекторите предприемат личен преглед на пътниците, при който установяват, че двама граждани на Косово пренасят недекларирани ценности.

          Във вътрешните джобове на единия мъж са открити 622.80 грама бижутерийни изделия, включващи пръстени, колиета, медальони, обици и гривни. При прегледа на втория пътник, в якето му са намерени още 289 грама накити.

          Назначената експертиза от вещо лице потвърждава, че задържаните изделия са изработени от 21-каратово злато. Общото им тегло възлиза на 911.80 грама, а пазарната им стойност е оценена на точно 152 270.60 евро.

          По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор, което се провежда под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.

          Митничари откриха контрабандно злато и платина за над 413 000 лева на „Капитан Андреево"

          Митничари откриха контрабандно злато и платина за над 413 000 лева на „Капитан Андреево“ Митничари откриха контрабандно злато и платина за над 413 000 лева на „Капитан Андреево“
