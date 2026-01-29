НА ЖИВО
          Мицкоски: Докато съм премиер, промени в конституцията няма да има

          В изказването си Мицкоски засегна и темата за т.нар. „права на македонците в България", като посочи, че те настояват единствено за възможност за сдружаване и представителство чрез организацията ОМО „Илинден" – Пирин.

          С тази категорична позиция излезе днес в Скопие премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски, предаде БГНЕС. Изявлението му беше определено от местни медии като „изключително крайна позиция“, която поставя под сериозен въпрос европейската перспектива на страната.

          Според агенция „Макфакс“ Мицкоски е затвърдил още повече твърдия си отказ от промени в Конституцията, свързани с евроинтеграционния процес. Премиерът подчерта, че без изпълнението на две ключови условия няма да подкрепи подобни изменения.

          Първото условие, по думите му, е гарантиране на правата на македонците в България, а второто – ясни и твърди гаранции, че Северна Македония няма да бъде отново блокирана по „субективни причини“ в хода на преговорите с Европейския съюз.

          „Няма да има конституционни промени, докато аз съм министър-председател, ако не бъдат изпълнени поне две условия. Първото е македонците в България да получат гарантираните права, а второто – да получим ясни гаранции, че вече няма да има двустранно вето, унижения и блокади по субективни причини“, заяви Мицкоски в отговор на парламентарен въпрос на депутата Скендер Реджепи.

          Премиерът уточни, че критиките, свързани с върховенството на закона, борбата с корупцията или функционирането на институциите, са легитимни и приемливи в рамките на европейския процес. Според него обаче идентичностните и двустранните въпроси не трябва да бъдат използвани като инструмент за блокиране на европейския път на страната.

          „Това са легитимни забележки, но идентичността и двустранните въпроси не бива да бъдат причина за възпрепятстване на евроинтеграцията“, подчерта той.

          В изказването си Мицкоски засегна и темата за т.нар. „права на македонците в България“, като посочи, че те настояват единствено за възможност за сдружаване и представителство чрез организацията ОМО „Илинден“ – Пирин.

          „Отнети са им правата на културна автономия, език и идентичност. Днес те търсят само сдружение, което да представлява правата им. Това твърде много ли е?“, заяви премиерът.

          В заключение Християн Мицкоски призова народните представители и занапред да не подкрепят конституционни промени, ако няма, по думите му, ясна защита на националните и идентичностните интереси на страната.

