Международен екип от астрономи, ръководен от учени от Университета на Грьонинген в Нидерландия, направи ключово откритие за структурата на нашата космическа среда. Съвместно с колеги от Германия, Франция и Швеция, изследователите установиха, че Млечният път е заобиколен от масивен слой тъмна материя. Изводите от проучването са публикувани в авторитетното списание „Нейчър астронъми“ (Nature Astronomy) и хвърлят нова светлина върху гравитационните процеси в нашата част на Вселената.

- Реклама -

Анализът на данните показва, че материята извън пределите на така наречената Местна група галактики не е разпръсната хаотично. Вместо това, тя е организирана под формата на гигантска плоска структура, която включва и невидимата за телескопите тъмна материя.

Местната група е космическият „квартал“, който обитаваме, и включва Млечния път, галактиката Андромеда, както и няколко десетки по-малки галактики. Динамиката на тези небесни тела е обект на изследване от десетилетия, като корените на тези проучвания датират от времето на Едуин Хъбъл.

Преди близо век знаменитият астроном открива, че почти всички галактики се отдалечават от Млечния път, подчинявайки се на закона на Хъбъл-Льометр. Това наблюдение се превръща в едно от най-важните доказателства за разширяването на Вселената и теорията за Големия взрив. Въпреки тази тенденция, още по времето на Хъбъл са забелязани изключения – най-яркото от които е Андромеда, която се движи към нас със скорост от около 100 километра в секунда.

В продължение на половин век астрономите се опитват да разгадаят защо почти всички други големи съседни галактики успяват да избегнат мощното гравитационно привличане на Местната група, въпреки нейната огромна маса. Отговорът, според новото изследване, се крие в специфичната архитектура на космоса около нас.

Екипът, воден от Евуд Вемпе и професор Амина Хелми, използва мащабни компютърни симулации, за да възпроизведе условията в нашата космическа среда. Моделът стартира с данни за ранната Вселена и реликтовото излъчване, след което „еволюира“ във времето. Резултатът е създаването на „виртуални двойници“ на нашата реалност, включващи масата, местоположението и скоростта на Млечния път, Андромеда и 31 съседни галактики.

Симулациите разкриват, че материята около Местната група е подредена в плоска структура, простираща се на десетки милиони светлинни години. Ключов елемент в това откритие е наличието на обширни „празнини“ над и под тази галактическа равнина – региони, които са практически лишени от галактики.

Този модел успешно обяснява наблюдаваните скорости и траектории. Според учените, гравитационното привличане на Местната група се противодейства от масата, разположена по-далеч в същата плоскост. Същевременно, от празните зони (voids) не се наблюдава движение на материя към нас, просто защото там липсват галактики.

Изследването е първото по рода си, което успява да възстанови с такава точност разпределението и динамиката на тъмната материя в непосредствена близост до Млечния път и Андромеда. Евуд Вемпе обобщава значението на постигнатия резултат с думите:

„Успяхме да получим модел, който едновременно съответства на съвременната космология и на реалната динамика на нашата локална космическа среда.“