На първа инстанция: Асен Василев не успя да осъди Тошко Йорданов

Лидерът на ПП Асен Василев губи на първа инстанция гражданското дело, което водеше срещу Тошко Йорданов от ИТН, предаде „Сега“. Василев претендираше за 250 000 лв., като първоначално заведе частичен иск за 75 000 лв.

През 2021 г. от трибуната на 46-тото Народно събрание и в тв интервюта Йорданов заяви, че в миналото Асен Василев е откраднал интелектуална собственост от фирма и е бил осъден за това. Според Йорданов Асен Василев е работил като изпълнителен директор на фирмата Lesno.com, която се е занимавала с продажба на самолетни билети.

Заради лошо управление инвеститор, който дотогава е вложил милиони в компанията, се оттегля през 2009 г., а Василев дава личен заем на фирмата и няколко месеца по-късно го изисква обратно, като по този начин я фалира.

С програмистите от фирмата Василев основава друга, която започва да развива абсолютно същата дейност като предната. Това е довело до съдебни дела в Амстердам, Лондон и САЩ.

При този развой на събитията Василев е осъден да плати на Йорданов 11 303 лв. (5779 евро), за съдебни разноски пред градския съд. Решението не е окончателно и Василев може да го атакува пред апелативната инстанция.