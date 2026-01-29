НА ЖИВО
          НА ЖИВО: „Фронт за лева" преди създаването на движение за „Булекзит"

          В пресконференцията участват водещият на предаването "Контра" по телевизия "Евроком" Страхил Ангелов, издателят Недялко Недялков и техните съмишленици Николай Банев и Стефан Георгиев.

          29 януари 2026 | 12:09
          НА ЖИВО: „Фронт за лева“ преди създаването на движение за „Булекзит“
          НА ЖИВО: “Фронт за лева” преди създаването на движение за “Булекзит”
          Гражданско движение „Фронт за лева“ провежда пресконференция преди насроченото за неделя, 1 февруари, учредяване на национално движение за излизане на България от Европейския съюз и еврозоната – „Булекзит“.

          В пресконференцията участват водещият на предаването „Контра“ по телевизия „Евроком“ Страхил Ангелов, издателят Недялко Недялков и техните съмишленици – Николай Банев, Стефан Георгиев и адвокат Станимир Минков.

          „Булекзит“: Национално движение ще извежда България от Европейския съюз (ВИДЕО) „Булекзит“: Национално движение ще извежда България от Европейския съюз (ВИДЕО)

          Създаването на движение за излизане от ЕС е насрочено за 1 февруари, 16:00 ч., в зала 3 на НДК. В същия ден официално ще приключи периодът на двойното обращение на лева и еврото.

          Гледайте на живо пресконференцията в сайта в „Евроком“.

