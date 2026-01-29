Надежда Йорданова: Ограничаването на броя на секциите в чужбина е нарушение на Конституцията

В началото на пленарното заседание Надежда Йорданова от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ изнесе декларация от името на парламентарната си група.

Тя припомни клетвата на депутатите от 11 ноември 2024 година: „Заклевам се в името на България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа„.

Йорданова я повтори, след като призова народните представители да не я нарушават, нещо, което се очертава да се случи през следващите дни. По-конкретно тя имаше предвид, че с приетото вчера и на второ четене в правна комисия предложение на „Възраждане“ за ограничаване броя на избирателните секции до 20 в страни извън ЕС, ще бъдат накърнени демократичните права на българските граждани.

Надежда Йорданова подчерта, че това е нарушение на Конституцията. Попита и каква е тази политическа сделка и на каква политическа цена е тя – „при която уж политическите опоненти се обединяват, за да накажат граждани, които мислят различно от тях“.

Припомняме, че предложението на „Възраждане“ бе подкрепено в правната комисия от депутатите от ГЕРБ-СДС и ДПС-Ново начало. Според Йорданова с това решение България се връща десетилетия назад. Тя завърши декларацията си с думите, че от ПП-ДБ ще настояват, че правата на българските граждани не са за продан.

След нея декларация изнесе Даниел Петров от „Възраждане“. Тя бе посветена на селското стопанство и по-специално на земеделието и проблемите в него. Съдържаше обвинението, че съсипването на българското земеделие е резултат от политиките на ГЕРБ и ДПС, които са управлявали с „патерици и патерички“, приемайки мерки, насочени срещу интересите на българските производители.

Декларация изнесе и Марио Рангелов от „Алианс за права и свободи“. В нея той припомни тежката катастрофа, станала вчера сутринта, между кола и ТИР край Телиш, при която загина бившият кмет на Червен бряг и лекар – анестезиолог – д-р Цветан Костадинов.

Рангелов подчерта, че ще следи цялото разследване на катастрофата и ще се бори със силата на закона, ако има виновни институции, те да понесат своята отговорност. „Това е единственият начин, да си върнем доверието„, добави Рангелов. Припомняме, че близо до мястото, където стана вчерашната катастрофа, настъпи и трагичният инцидент, при който загина Сияна.

След декларациите бе гласувана промяна в дневния ред, за която днес е било взето решение по време на председателския съвет – а именно като първа точка да бъде заложено гласуването на промените в Изборния кодекс, предложени от „Възраждане“ в лицето на Костадин Костадинов и Петър Петров и от Надежда Йорданова от „Продължаваме промяната“- „Демократична България“.

Последното предложение – на народния представител от ПП-ДБ – е за връщане на машинния протокол при гласуването с машини на предстоящите избори, така че те да не бъдат само принтери. Вчера обаче то не бе прието от правната комисия.

Христо Расташки от МЕЧ се опита да спре приемането на новата точка в дневния ред, припомняйки тезата на техния лидер – Радостин Василев – че вчерашното извънредно заседание на правната комисия е нелегитимно, тъй като за свикването му са необходими подписите на поне една трета от членовете й, а той е оттеглил този на представителя на „Морал, единство, чест“.

Малко по-късно Рая Назарян даде 20 минути почивка по искане на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“.