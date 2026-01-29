НА ЖИВО
          НАП с 160 проверки в Габровска област заради въвеждането на еврото

          29 януари 2026
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          От началото на кампанията по въвеждане на еврото Националната агенция за приходите е извършила 160 проверки в област Габрово. Това съобщи в Севлиево началникът на отдел „Оперативни дейности“ в дирекция „Фискален контрол“ на НАП Владислав Илиев.

          По думите му след проверките са установени три акта, като вече е издадено едно наказателно постановление за евровата равностойност на 5000 лева.

          „Предстои съставянето и на още актове. Нарушенията са за необосновано повишение на цените,

          уточни Илиев.

          Журналисти присъстваха на проверка в Севлиево в случайно избран квартален хранителен магазин. Инспекторите на НАП действат без подаден сигнал, като следят цените на основни групи стоки. Сравняват се текущите цени с тези преди въвеждането на еврото.

          „Първо проверяваме дали има повишение, след което анализираме дали то се дължи на обективни икономически фактори. По-голямата част от проверките са в хранителни магазини, като при около 10% от тях се установяват нарушения“,

          допълни Илиев.

          Освен това НАП контролира и широк кръг от обекти, сред които платени паркинги, химическо чистене, офиси за преводи и легализации, автомивки на самообслужване и други услуги.

          В отговор на множество онлайн сигнали за поскъпване при автомивките на самообслужване, от НАП посочват, че при част от проверките собствениците са заявили, че заедно с цената е увеличено и времето за услугата.

          От началото на месеца в НАП са постъпили над 2400 сигнала, като контролните проверки продължават на територията на цялата област Габрово.

          НАП с масови проверки за спекула: Над 1700 инспекции заради въвеждането на еврото

