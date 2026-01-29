НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 29.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоНаука и ТехнологииКосмос

          НАСА обмисля изстрелване на следващия екипаж до МКС още на 11 февруари

          29 януари 2026 | 02:00 150
          Снимка: NASA/Crew of STS-132 / Wikipedia
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Следващата ротация на екипаж до Международната космическа станция (МКС) може да бъде изстреляна още на 11 февруари сутринта, съобщи американската космическа агенция НАСА.

          - Реклама -

          Полетът първоначално беше планиран за 15 февруари, но графикът беше преразгледан след извънредното завръщане на предишен екипаж от МКС. Допълнителни стартови възможности са предвидени за сутрините на 12 и 13 февруари.

          Мисията ще стартира от космодрума Кейп Канаверал във Флорида. В състава на екипажа са американците Джесика Меир и Джак Хатауей, френската астронавтка Софи Адено и руският космонавт Андрей Федяев.

          Ускоряването на старта се налага, след като членовете на мисията Crew-11 се върнаха преждевременно от орбиталната станция заради медицински проблем с един от астронавтитепървата подобна медицинска евакуация в историята на МКС.

          Определянето на нова дата за полета е усложнено и от подготовката на мисията Artemis II, която трябва да бъде първият пилотиран полет около Луната от повече от 50 години. Първият стартов прозорец за Artemis II също се отваря през февруари, което изисква прецизна координация между двете мисии.

          „НАСА продължава работата по възможните стартови прозорци за две ключови пилотирани мисии този февруари – Artemis II и Crew-12. Окончателните решения за най-подходящия момент за всеки полет ще бъдат взети по-близо до датата на изстрелване“, заявиха от космическата агенция.

          Следващата ротация на екипаж до Международната космическа станция (МКС) може да бъде изстреляна още на 11 февруари сутринта, съобщи американската космическа агенция НАСА.

          - Реклама -

          Полетът първоначално беше планиран за 15 февруари, но графикът беше преразгледан след извънредното завръщане на предишен екипаж от МКС. Допълнителни стартови възможности са предвидени за сутрините на 12 и 13 февруари.

          Мисията ще стартира от космодрума Кейп Канаверал във Флорида. В състава на екипажа са американците Джесика Меир и Джак Хатауей, френската астронавтка Софи Адено и руският космонавт Андрей Федяев.

          Ускоряването на старта се налага, след като членовете на мисията Crew-11 се върнаха преждевременно от орбиталната станция заради медицински проблем с един от астронавтитепървата подобна медицинска евакуация в историята на МКС.

          Определянето на нова дата за полета е усложнено и от подготовката на мисията Artemis II, която трябва да бъде първият пилотиран полет около Луната от повече от 50 години. Първият стартов прозорец за Artemis II също се отваря през февруари, което изисква прецизна координация между двете мисии.

          „НАСА продължава работата по възможните стартови прозорци за две ключови пилотирани мисии този февруари – Artemis II и Crew-12. Окончателните решения за най-подходящия момент за всеки полет ще бъдат взети по-близо до датата на изстрелване“, заявиха от космическата агенция.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Космос

          Катастрофата на Чалънджър: Денят, в който илюзията за безопасен космос рухна

          Михаил Георгиев -
          На 28 януари 1986 година историята на НАСА е белязана от може би най-кошмарната катастрофа в летописа на космическите изследвания. За разлика от други...
          България

          Валя Ахчиева: Починали фармацевти и фирми фантоми управляват пазара на лекарства

          Екип Евроком -
          Истинска „гъста мъгла“ е налегнала пазара на лекарствата в България
          Наука и Технологии

          Правителството одобри разкриването на Институт по криптоикономика и блокчейн в УНСС

          Михаил Георгиев -
          Правителството взе решение за разкриване на нова академична структура в рамките на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) – Институт по криптоикономика, блокчейн...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions