НАСА обмисля изстрелване на следващия екипаж до МКС още на 11 февруари

Следващата ротация на екипаж до Международната космическа станция (МКС) може да бъде изстреляна още на 11 февруари сутринта, съобщи американската космическа агенция НАСА.

Полетът първоначално беше планиран за 15 февруари, но графикът беше преразгледан след извънредното завръщане на предишен екипаж от МКС. Допълнителни стартови възможности са предвидени за сутрините на 12 и 13 февруари.

Мисията ще стартира от космодрума Кейп Канаверал във Флорида. В състава на екипажа са американците Джесика Меир и Джак Хатауей, френската астронавтка Софи Адено и руският космонавт Андрей Федяев.

Ускоряването на старта се налага, след като членовете на мисията Crew-11 се върнаха преждевременно от орбиталната станция заради медицински проблем с един от астронавтите – първата подобна медицинска евакуация в историята на МКС.

Определянето на нова дата за полета е усложнено и от подготовката на мисията Artemis II, която трябва да бъде първият пилотиран полет около Луната от повече от 50 години. Първият стартов прозорец за Artemis II също се отваря през февруари, което изисква прецизна координация между двете мисии.