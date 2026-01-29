НАТО не вижда смисъл от европейска армия

Вместо да се създава европейска армия, трябва да се търсят нови начини за военно сътрудничество между Европа и САЩ. Това мнение изрази адмирал Джузепе Каво Драгоне, председател на Военния комитет на НАТО, в интервю пред Corriere della Sera.

„НАТО разполага с всички инструменти, за да реагира на кризи и да грижи за себе си. Вместо да говорим за европейска армия, трябва да се опитаме да намерим нови начини за военно сътрудничество между Европа и САЩ“, заяви той, като подчерта, че ангажиментът на Европа за увеличаване на военните разходи е положително развитие. „Сега оперативните ангажименти трябва да бъдат увеличени“, добави той. В същото време адмиралът смята, че Съединените щати продължават да играят водеща роля в НАТО и е съгласен с генералния секретар на Алианса, че отношенията между САЩ и ЕС са от решаващо значение в този контекст.

Адмиралът не вижда никаква криза в НАТО, както беше обсъждано след ситуацията с Гренландия. „НАТО не е в никаква криза. Имаше нужда от катализатор и ние го получихме. Сега се отварят нови хоризонти и всички критики, дори и суровите, трябва да се оценяват спокойно“, смята военният офицер.

Той също така не вижда нищо тревожно в интереса на Китай и Русия към Арктика, „благодарение на контрамерките на НАТО“. „Искаме Арктическият регион да остане свободен, достъпен за всички, немилитаризиран и със запазена свобода на корабоплаване“, заяви Драгоне.