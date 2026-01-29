НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 29.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаДруги

          НАТО не вижда смисъл от европейска армия

          29 януари 2026 | 12:05 250
          Европейски войски
          Европейски войски
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Вместо да се създава европейска армия, трябва да се търсят нови начини за военно сътрудничество между Европа и САЩ. Това мнение изрази адмирал Джузепе Каво Драгоне, председател на Военния комитет на НАТО, в интервю пред Corriere della Sera.

          - Реклама -

          „НАТО разполага с всички инструменти, за да реагира на кризи и да грижи за себе си. Вместо да говорим за европейска армия, трябва да се опитаме да намерим нови начини за военно сътрудничество между Европа и САЩ“, заяви той, като подчерта, че ангажиментът на Европа за увеличаване на военните разходи е положително развитие. „Сега оперативните ангажименти трябва да бъдат увеличени“, добави той. В същото време адмиралът смята, че Съединените щати продължават да играят водеща роля в НАТО и е съгласен с генералния секретар на Алианса, че отношенията между САЩ и ЕС са от решаващо значение в този контекст.

          Адмиралът не вижда никаква криза в НАТО, както беше обсъждано след ситуацията с Гренландия. „НАТО не е в никаква криза. Имаше нужда от катализатор и ние го получихме. Сега се отварят нови хоризонти и всички критики, дори и суровите, трябва да се оценяват спокойно“, смята военният офицер.

          Той също така не вижда нищо тревожно в интереса на Китай и Русия към Арктика, „благодарение на контрамерките на НАТО“. „Искаме Арктическият регион да остане свободен, достъпен за всички, немилитаризиран и със запазена свобода на корабоплаване“, заяви Драгоне.

          Вместо да се създава европейска армия, трябва да се търсят нови начини за военно сътрудничество между Европа и САЩ. Това мнение изрази адмирал Джузепе Каво Драгоне, председател на Военния комитет на НАТО, в интервю пред Corriere della Sera.

          - Реклама -

          „НАТО разполага с всички инструменти, за да реагира на кризи и да грижи за себе си. Вместо да говорим за европейска армия, трябва да се опитаме да намерим нови начини за военно сътрудничество между Европа и САЩ“, заяви той, като подчерта, че ангажиментът на Европа за увеличаване на военните разходи е положително развитие. „Сега оперативните ангажименти трябва да бъдат увеличени“, добави той. В същото време адмиралът смята, че Съединените щати продължават да играят водеща роля в НАТО и е съгласен с генералния секретар на Алианса, че отношенията между САЩ и ЕС са от решаващо значение в този контекст.

          Адмиралът не вижда никаква криза в НАТО, както беше обсъждано след ситуацията с Гренландия. „НАТО не е в никаква криза. Имаше нужда от катализатор и ние го получихме. Сега се отварят нови хоризонти и всички критики, дори и суровите, трябва да се оценяват спокойно“, смята военният офицер.

          Той също така не вижда нищо тревожно в интереса на Китай и Русия към Арктика, „благодарение на контрамерките на НАТО“. „Искаме Арктическият регион да остане свободен, достъпен за всички, немилитаризиран и със запазена свобода на корабоплаване“, заяви Драгоне.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          От лотариен удар до затвора: 80-годишен милионер изгради наркоимперия

          Дамяна Караджова -
          80-годишният Джон Ерик Спайби беше осъден на 16 години затвор, след като съдът го призна за виновен за изграждането и ръководенето на нелегална фабрика
          Европа

          Фридрих Мерц посочи три точки, които ще направят ЕС държава

          Иван Христов -
          Европа трябва да се научи да говори езика на държавната политика, ако иска да постигне целите си, заяви германският канцлер Фридрих Мерц в реч...
          Политика

          „Европа на две скорости“ и българската икономика: ръст на кредити и депозити под лупа

          Дамяна Караджова -
          Идеята за „Европа на две скорости“ отново влезе в дневния ред на ЕС, след като беше обсъдена на среща между финансовите и икономическите министри на Германия
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions